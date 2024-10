Φανέλα βασικού πήραν οι Βαγγέλης Παυλίδης και Χρήστος Τζόλης για τα ματς των Μπενφίκα και Μπριζ αντίστοιχα στο Champions League, ενώ ο Τσιμίκας είναι στον πάγκο της Λίβερπουλ.

Βραδιά Champions League με έντονο ελληνικό χρώμα. Μετά την παρουσία του Κυριάκου Σαββίδη στο αρχικό σχήμα της Σλόβαν Μπρατισλάβας απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, τη σκυτάλη πήραν οι Βαγγέλης Παυλίδης και Χρήστος Τζόλης.

Ο πρώτος πήρε φανέλα βασικού για τη Μπενφίκα απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης και φιγουράρει στην κορυφή της επίθεσης της πορτογαλικής ομάδας, ενώ την ίδια ώρα ο Τζόλης δεν θα μπορούσε να λείψει από την ενδεκάδα της Μπριζ φιλοξενείται από τη Στουρμ Γρατς στην Αυστρία.

Αντίθετα από τον πάγκο της Λίβερπουλ ξεκινάει ο Κώστας Τσιμίκας, με τους Reds να αντιμετωπίζουν στο «Ανφιλντ» τη Μπολόνια για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

