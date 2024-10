Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες από τη στιγμή της κατάσχεσης της σημαίας της Παλαιστίνης που κρατούσε ένας οπαδός της Σέλτικ από Γερμανούς αστυνομικούς στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ».

Οι οπαδοί της Σέλτικ δεν έκρυψαν ποτέ τη στήριξή τους προς την Παλαιστίνη και τους δυνατούς δεσμούς τους με αυτή. Παρά τους κανονισμούς της UEFA μάλιστα, που απαγορεύει κάθε πολιτικό σύμβολο, εξακολουθούν να κυματίζουν παλαιστινιακές σημαίες σε όποια κερκίδα κι αν βρεθούν, όπως έκαναν και στο «Σίγκναλ Ιντούνα Παρκ» στον αγώνα με την Ντόρτμουντ για το Champions League.

German police violently assaulted a Celtic fan for carrying a Palestinian flag during last night’s Champions League match against Dortmund at Signal Iduna Park in the city of Dortmund. pic.twitter.com/7o9vT4uRkt