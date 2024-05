Αντσελότι: «Ο Κουρτουά θα ξεκινήσει κόντρα στην Ντόρτμουντ, ο Λούνιν θα είναι στον πάγκο»

Με τον Κουρτουά «κάτω από τα δοκάρια» θα ξεκινήσει τον σπουδαίο τελικό του Champions League η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Ντόρτμουντ, όπως τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ο Αντσελότι.

Ο Κάρλο Αντσελότι αποκάλυψε πως στον αυριανό (1/6) τελικό του Champions League ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Ντόρτμουντ στο Γουέμπλεϊ, θα ξεκινήσει ως βασικό τερματοφύλακα τον Τιμπό Κουρτουά.

Ο Ιταλός τεχνικός των Μερένγκες, στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του σπουδαίου τελικού είπε χαρακτηριστικά: «Ο Τιμπό Κουρτουά θα ξεκινήσει αύριο, ο Λούνιν θα είναι στον πάγκο».

Θυμίζουμε πως ο Κουρτουά έμεινε εκτός αποστολής του Βελγίου από το EURO 2024, όπως ανακοίνωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ντομένικο Τεντέσκο.

🚨⚪️ Carlo Ancelotti on Real Madrid line up: “Thibaut Courtois will start tomorrow. Lunin will be on the bench”. pic.twitter.com/Ajp46FP9BV