Αντσελότι: «Η Μπάγερν παραπονέθηκε για το οφσάιντ; Εντάξει, άρα παραπονιόμαστε για το ακυρωμένο γκολ του Νάτσο, ο Κίμιχ βούτηξε»

«Ο Τζόσουα Κίμιχ βούτηξε», δήλωσε ο Κάρλο Αντσελότι αντεπιτιθέμενος στις καταγγελίες της Μπάγερν για οφσάιντ και υποστηρίζει ότι το γκολ του Νάτσο έπρεπε να μετρήσει.

Ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης Κάρλο Αντσελότι δεν αποδέχεται τα παράπονα της Μπάγερν Μονάχου για το ακυρωθέν γκολ και υποστήριξε ότι ο Τζόσουα Κίμιχ «βούτηξε», γεγονός που στέρησε από τον Νάτσο ένα γκολ.

Η ομάδα του Ιταλού τεχνικού βρέθηκε σε δεινή θέση μετά το τέρμα που πέτυχε ο Αλφόνσο Ντέιβις στο δεύτερο ημίχρονο, δίνοντας προβάδισμα στην Μπάγερν. Ωστόσο, πέτυχε μία ακόμα εντυπωσιακή ανατροπή, με τον Χοσέου να αναδεικνύεται σε ήρωας πετυχαίνοντας δύο γρήγορα γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Οι Βαυαροί έφτασαν μια ανάσα από το να οδηγήσουν το παιχνίδι στην παράταση, με τον Ντε Λιχτ να βρίσκει δίχτυα στο 13ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ωστόσο, οι ελπίδες τους διαψεύστηκαν καθώς το γκολ ακυρώθηκε λόγω αμφιλεγόμενης απόφασης οφσάιντ στην εξέλιξη της φάσης.

Τόσο ο Ντε Λιχτ όσο και ο προπονητής της Μπάγερν, Τόμας Τούχελ, στάθηκαν στη διαιτησία της αναμέτρησης μετά τη λήξη του ματς. Ο Αντσελότι, ωστόσο, δήλωσε ότι και η Ρεάλ Μαδρίτης είχε γίνει αποδέκτης μιας αμφισβητούμενης διαιτητικής απόφασης κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Μετά το γκολ του Ντέιβις, οι Μαδριλένοι πίστεψαν ότι είχαν ισοφαρίσει, καθώς ο Νάτσο σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR για σπρώξιμο του Νάτσο στον Κίμιχ, ο Αντσελότι θεώρησε ότι ο σταρ της Μπάγερν έπεσε πολύ εύκολα στο έδαφος.

Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, ο Καρλέτο απέρριψε τα παράπονα της Μπάγερν, δηλώνοντας: «Η Μπάγερν παραπονέθηκε για το οφσάιντ; Εντάξει, τότε παραπονιόμαστε κι εμείς για το ακυρωμένο γκολ του Νάτσο... επειδή ο Κίμιχ βούτηξε».

