Σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα, ο Έρικ Τεν Χαγκ δεν είναι πλέον μεταξύ των στόχων της Μπάγερν Μονάχου για την ανάληψη της τεχνική της ηγεσίας.

Η γερμανική «Bild» αποκάλυψε πως ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ δεν είναι πλέον ανάμεσα στους υποψήφιους που εξετάζονται από την διοίκηση της Μπάγερν Μονάχου για την διαδοχή του Τόμας Τούχελ.

Ο 54χρονος Ολλανδός τεχνικός, που έχει συμβόλαιο με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέχρι το καλοκαίρι του 2025, ακούγεται έντονα πως θα απολυθεί μετά το φινάλε της σεζόν και γι' αυτό το λόγο όνομά του μπήκε στην λίστα των προπονητών που τσεκάρουν οι Βαυαροί προκειμένου να βρουν τον διάδοχο του Τούχελ, που επίσης αναμένεται να αποχωρήσει.

Γράφτηκε μέχρι και ένα ακραίο σενάριο περί ανταλλαγής μεταξύ των δύο ομάδων, αφού η μία, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, «ζαχαρώνει» τον προπονητή της άλλης.

Ωστόσο φαίνεται πως αυτό έπαψε πλέον να ισχύει, αφού με βάση τα όσα ανέφερε ο Κρίστιαλ Φαλκ της Bild, ο Έρικ Τεν Χαγκ δεν είναι πλέον μεταξύ των επιλογών της Μπάγερν Μονάχου, αφού, παρ' ότι είχαν γίνει συζητήσεις μεταξύ του αθλητικού CEO της ομάδας, Μαξ Έμπερλ και της διοίκησής της για κείνον, τελικά το όνομά του δεν είναι ανάμεσα σε κείνα που προκρίθηκαν τελικά.

✅ Erik ten Hag is no longer a candidate to succeed Thomas Tuchel at FC Bayern

❎ There were talks between Max Eberl and the management

❎ These Talks will not be continued@BILD_Sport @altobelli13