Μια εμφάνιση που θα θυμάται για πάντα πραγματοποίησε απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν ο Τζέιντον Σάντσο. Οι πρωτιές του Άγγλου απέναντι στους Παριζιάνους και η επίδοση που θύμισε Λιονέλ Μέσι.

Προβάδισμα πρόκρισης πήρε η Ντόρτμουντ το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης για το ένα από τα δύο εισιτήρια του τελικού του Champions League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Βεστφαλούς ήταν ο Τζέιτον Σάντσο. Μπορεί ο Άγγλος εξτρέμ να μην είχε συμμετοχή στο ένα και μοναδικό γκολ της ομάδας του, ωστόσο ο Σάντσο πραγματοποίησε μια εμφάνιση που θα θυμάται για πάντα στην καριέρα του.

Οι πρωτιές του Σάντσο απέναντι στην Παρί

Δεν είχε γκολ. Δεν είχε ούτε καν την ασίστ στο γκολ. Ωστόσο όσα έκανε ο Σάντσο ήταν αρκετά και ικανά για να... υποχρεώσουν τον ποδοσφαιρικό πλανήτη να τον προσκυνήσει. Ο Άγγλος ήταν παντού στο επιθετικό τρίτο της Ντόρτμουντ. Η κάθε μεγάλη ευκαιρία της Μπορούσια περνούσε πρώτα από τα πόδια του Άγγλου. Ήταν αυτός που έκανε τον Νούνο Μέντες να ψάχνεται, καθώς ο Πορτογάλος δεν κατάφερε να κοντρολάρει ποτέ τον 24χρονο ακραίο επιθετικό.

Ο Σάντσο θύμισε τον παλιό καλό του εαυτό. Θύμισε τον Τζέιντον της Ντόρτμουντ των περασμένων ετών. Εκείνον πριν μετακομίσει στο Μάντσεστερ για χάρη της Γιουνάιτεντ. Και κατάφερε να ολοκληρώσει το παιχνίδι με πολλές πρωτιές στον επιθετικό τομέα.

You all owe him an apology, we were ALWAYS familiar with his game. pic.twitter.com/UdacSpIHvZ — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 1, 2024

Πρώτος σε επιτυχημένες ντρίμπλες με 12! Πρώτος σε κερδισμένες μονομαχίες, μετρώντας 13! Περισσότερες επαφές από κάθε άλλον στην αντίπαλη περιοχή, μετρώντας 11. Δημιούργησε παράλληλα και τρεις κλασικές ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του, έχοντας συνολικά 99 επαφές σε όλο το παιχνίδι. Είχε μάλιστα και 51 επιτυχημένες μεταβιβάσεις, περισσότερες από τον καθένα στο γήπεδο, ενώ κατάφερε να ανακτήσει την μπάλα επτά φορές.

Μια all around εμφάνιση από τον εξτρέμ της Μπορούσια. Ένας Σάντσο που είχε λείψει πολύ στον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Εκείνος ο Σάντσο που έλαμψε με τη φανέλα της Μπορούσια στην πρώτη του θητεία στο Ντόρτμουντ.

Jadon Sancho vs. PSG:

◉ Most duels won (13)

◉ Most take-ons completed (12)

◉ Most touches inside opposition box (11)

◉ =Most chances created (3)



For BVB vs. PSG:

◉ Most touches (99)

◉ Most passes completed (51)

◉ =Most possession won (7)



Player of the Match. ✨#UCL pic.twitter.com/f8StCQU8KD — Squawka Live (@Squawka_Live) May 1, 2024

Εμφάνιση αλά... Μέσι

Οι πρωτιές του Άγγλου ήταν πολλές. Μια ήταν ωστόσο εκείνη που κέντρισε τα βλέμματα και έκλεψε την παράσταση. Το στατιστικό με τις ντρίμπλες θύμισε άλλες εποχές. Ο Σάντσο έγινε ο πρώτος Άγγλος στην ιστορία του Champions League με τόσες επιτυχημένες ντρίμπλες σε αγώνα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Ποτέ ξανά άλλος ποδοσφαιριστής από το Νησί δεν είχε μετρήσει τόσες ντρίμπλες σε έναν αγώνα σε επίπεδο Champions League.

Jadon Sancho is the first Englishman EVER to complete 11+ take-ons in a single Champions League game.



It's been SIXTEEN YEARS since the last time a player completed more dribbles a UCL semifinal: Lionel Messi against Man United in 2008.



(via @Squawka) pic.twitter.com/1uVDoHIGlU — ESPN FC (@ESPNFC) May 1, 2024

Παράλληλα, έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής με 10+ επιτυχημένες ντρίμπλες σε ημιτελικό Champions League μετά από 16 χρόνια. Τελευταία φορά που κάποιος ποδοσφαιριστής ήταν διψήφιος σε ντρίμπλες σε ένα τόσο μεγάλο ραντεβού ήταν -ποιος άλλος- ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ είχε μετρήσει συνολικά 16 επιτυχημένες ντρίμπλες απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε ημιτελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης το 2008.

Jadon Sancho is the first Englishman on @OptaJoe's records to complete 11+ take-ons in a single Champions League game.



The last player to complete more in a #UCL semi-final? Lionel Messi against Man Utd in 2008 (16). 😮‍💨 pic.twitter.com/WiAWnJ0cd2 May 1, 2024

Από τότε κανείς άλλος δεν είχε σπάσει το φράγμα των 10 επιτυχημένων ντριμπλών σε ημιτελικό Champions League, με τον Σάντσο να γίνεται ο πρώτος μετά από 16 χρόνια που σημειώνει μια τόσο φοβερή επίδοση σε ένα τόσο κρίσιμο ραντεβού.