Τούχελ: «Κάποια γκολ της Ρεάλ δεν τα βλέπεις να έρχονται, στις αντεπιθέσεις δεν έχει αντίπαλο»

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου Τόμας Τούχελ μιλά για τη μεγάλη αρετή της ομάδας του Κάρλο Αντσελότι.

Το Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου είναι ένα από τα μεγάλα...κλάσικο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Δώδεκα νίκες για τη Ρεάλ, τρεις ισοπαλίες και έντεκα νίκες για τους Γερμανούς σηματοδοτούν αυτή τη μονομαχία ως μια από τις πιο ενδιαφέρουσες στη Γηραιά Ήπειρο.

Ο σεβασμός μεταξύ των δύο συλλόγων είναι απόλυτος και αδιαμφισβήτητος αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις που έχουν ήδη αρχίσει να ανταλλάσσουν τις ημέρες πριν από τον πρώτο αγώνα.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν από το Μπάγερν-Άιντραχτ αυτό το Σάββατο (27/04), ο τεχνικός των Βαυαρών, Τόμας Τούχελ αποκάλυψε μια από τις μεγάλες αρετές της «βασίλισσας» που κάνει τους αντιπάλους της να φοβούνται τα απροσδόκητα χτυπήματά της. «Έχουμε δει τη Ρεάλ Μαδρίτης μερικές φορές με τους αναλυτές μου. Αν κοιτάξτετε τα γκολ και τις ευκαιρίες τους και κάνετε πίσω 10 δευτερόλεπτα δεν τα βλέπεις να έρχονται» εξήγησε. «Μερικές φορές το βλέπεις γιατί είναι ξεκάθαρες καταστάσεις και βλέπεις τον κίνδυνο, αλλά άλλες φορές δεν το βλέπεις... Όλα φαίνονται να είναι υπό έλεγχο, αλλά προχωράς πέντε δευτερόλεπτα και τα γκολ έρχονται ξαφνικά. Είναι η υψηλότερη ατομική ποιότητα σε συνδυασμό με την απίστευτη ικανότητα εναλλαγής θέσεων και την ατομική ποιότητα στη διατήρηση του ρυθμού στις αντεπιθέσεις». Στην πραγματικότητα, σε αυτές τις καταστροφικές αντεπιθέσεις, ο Τούχελ λέει ότι δεν έχουν αντίπαλο!

🗣 Tuchel: "I have watched Real Madeid with my analysts. If you look at their goals, or their chances, and rewind 10 seconds, you didn't see them coming. You don't always see their goals coming. Everything seems under control, then you go 5 seconds and there it is suddenly."