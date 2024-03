Ο Χάρι Κέιν έκανε τον Τζέιμι Κάραγκερ να κοκκινήσει αφού αποκάλυψε τα ψέματά του σε μια σίγουρα ανάλαφρη συνέντευξη μετά την πρόκριση της Μπάγερν Μονάχου επί της Λάτσιο.

Ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας Χάρι Κέιν σκόραρε δύο φορές στο δεύτερο παιχνίδι των «16» του Champions League, με την Μπάγερν Μονάχου να επικρατεί 3-0 να ανατρέπει την ήττα του πρώτου αγώνα και να προκρίνεται στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Ο πρώην παίκτης της Λίβερπουλ Τζέιμι Κάραγκερ είχε πει πριν από το παιχνίδι ότι είχε μιλήσει με τον Κέιν για να τον εμπνεύσει για τη νίκη στους «16» του Champions League, αλλά αυτό το διέψευσε ο ίδιος ο Κέιν!

Η παρουσιάστρια του CBS Sports ξεκίνησε τη συνέντευξη μετά τον αγώνα απευθυνόμενη στον Άγγλο επιθετικό. «Πριν κάνουμε οτιδήποτε, νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, γιατί ο Τζέιμι είπε νωρίτερα στο pre-game, ότι σε πήρε τηλέφωνο και σου μίλησε αυτή την εβδομάδα. Είναι αλήθεια ή ψέμα;».

«Αυτό είναι λάθος», απάντησε ο Κέιν, με τον Κάραγκερ στο στούντιο να απαντά: «Η, μη μου το κάνεις αυτό! Λέω σε όλους στην Αμερική ότι είμαστε φίλοι, έχουμε μια υπέροχη σχέση. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μόλις μου το έκανες αυτό!».

Ο σταρ της Μπάγερν είπε: «Είμαστε φίλοι, αλλά δεν πρόκειται να πω ψέματα στην εθνική τηλεόραση».

Μετά το παιχνίδι, ο Κέιν είπε ότι το αποτέλεσμα κόντρα στη Λάτσιο είχε την ικανότητα να «αλλάξει τη σεζόν». «Είναι μια τέλεια βραδιά για εμάς. Ήταν ένα μεγάλο παιχνίδι», είπε στο CBS Sports. «Ήμασταν πίσω με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Είναι προφανώς μια μεγάλη στιγμή στη σεζόν μας. Ήταν κορυφαία επίδοση. Φυσικά ξέρουμε ότι πρέπει να βελτιωθούμε, αλλά νύχτες όπως αυτή μπορούν πραγματικά να αλλάξουν την σεζόν. Είμαι πραγματικά περήφανος για τα αγόρια και πρέπει απλώς να διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική».

Από πλευράς του ο προπονητής της Μπάγερν, Τόμας Τούχελ, υποβάθμισε την άνετη νίκη, λέγοντας ότι «φαινόταν πιο εύκολο από ό,τι ήταν». «Καταφέραμε να είμαστε συγκεντρωμένοι και πειθαρχημένοι σε 90 λεπτά», είπε. «Ούτε κάναμε τρελά πράγματα, περιμέναμε μέχρι να ανοίξουν τα κενά και να καταλάβουμε καλύτερα πότε να επιταχύνουμε και πότε να ρισκάρουμε. Στο τέλος φαίνεται πιο εύκολο από ό,τι ήταν».

