Champions League: Η ώρα και το γήπεδο του τελικού!

Η Αρσεναλ εξασφάλισε την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Πότε είναι προγραμματισμένο το μεγάλο ραντεβού της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης;

Οι «Κανονιέρηδες» ξεπέρασαν το εμπόδιο της Ατλέτικο και πήραν πανάξια το εισιτήριο για τον τελικό, με την ομάδα του Αρτέτα να επιστρέφει στο μεγάλο ραντεβού του Champions League για πρώτη φορά μετά το 2006.

Εκεί θα αντιμετωπίσει τον νικητή της μονομαχίας ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Μπάγερν, με τους Γάλλους να έχουν επικρατήσει 5-4 στο πρώτο ματς.

Η UEFA έχει ήδη γνωστοποιήσει πως ο φετινός τελικός θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου, με ώρα έναρξης στις 19:00 (ώρα Ελλάδας), στη Βουδαπέστη. Η αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στην Puskás Aréna, σε μια αλλαγή που ξεχωρίζει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αφού οι τελικοί ξεκινούσαν στις 22:00.

Η απόφαση αυτή ελήφθη ώστε να διευκολυνθούν οι φίλαθλοι που θα ταξιδέψουν στην Ουγγαρία και να προσφερθεί μια πιο άνετη και ολοκληρωμένη εμπειρία παρακολούθησης, με την UEFA να επιλέγει απογευματινή σέντρα για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια.