Η Μπάγερν Μονάχου παλεύει για να ισοφαρίσει ή να σπάσει το ρεκόρ σκοραρίσματος της Τορίνο από τη σεζόν 1947/48.

Το ματς πρώτου εναντίον τελευταίου της Bundesliga δεν είχε την εξέλιξη που θα περίμενε κανείς, με την ουραγό Χάιντενχαϊμ να χάνει την ύστατη στιγμή ένα τεράστιο διπλό ενάντια στην Μπάγερν Μονάχου - που έχει εξασφαλίσει το πρωτάθλημα και έχει το μυαλό στο Champions League.

Ακόμα κι έτσι πάντως, οι Βαυαροί σκόραραν τρεις φορές, φτάνοντας τα 116 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Η επίδοση αυτή αποτελεί την πέμπτη καλύτερη στην ιστορία του ευρωπαϊκού top-5, με τη μεγάλη Τορίνο της σεζόν 1947/48 να φιγουράρει στην κορυφή χάρη στα 125 τέρματα που είχε σημειώσει τότε στη Serie A.

Η Μπάγερν λοιπόν χρειάζεται εννέα τέρματα ακόμη για να ισοφαρίσει το... αρχαίο ρεκόρ της Γκρανάτα, έχοντας μπροστά της δύο ματς ακόμα, ενάντια σε Βόλφσμπουργκ (εκτός) και Κολωνία (εντός). Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η Τορίνο είχε σημειώσει τα γκολ αυτά σε 40 αγωνιστικές, την ώρα που η Rekordmeister έχει διαθέσιμες μόνο 34!