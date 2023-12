Ο legend και αντιπρόεδρος της Ίντερ, Χαβιέρ Ζανέτι, δεν είχε τη διαπίστευση του, ο σεκιουριτάς δεν τον αναγνώρισε και δεν τον άφηνε να μπει στην αίθουσα της κλήρωσης της φάσης των «16» του Champions League.

Σουρεαλιστικό σκηνικό στη Νιόν. Ο εμβληματικός αρχηγός και αντιπρόεδρος της Ίντερ, Χαβιέρ Ζανέτι, εκπροσώπησε τους Νερατζούρι στην κλήρωση για τους «16» του Champions League, όμως παραλίγο να μην μπει καν στην αίθουσα.

Ο Αργεντινός legend δεν είχε μαζί του τη διαπίστευση του, ο σεκιουριτάς δεν τον αναγνώρισε και δεν τον άφηνε να περάσει! Ο άνδρας της ασφάλειας επέμενε και χρειάστηκε η παρέμβαση τρίτων, ώστε να του επιτρέψει να μπει και να δει την κλήρωση των Μιλανέζων με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

«Επειτα από μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε να προλάβουμε την κλήρωση τελικά», είπε στο Sky Italia ο Ζανέτι μετά την... περιπέτεια του.

