Οι ultras της Γαλατασαράι έστειλαν ένα τρομακτικό μήνυμα στους οπαδούς τους ενόψει του εντός έδρας αγώνα της ομάδας με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το βράδυ της Τετάρτης (29/11).

Οι ultras της Γαλατασαράι ετοιμάζονται... για πόλεμο κατά τη διάρκεια της κρίσιμης αναμέτρησης για το Champions League με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το βράδυ της Τετάρτης (29/11). Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» είναι με την πλάτη στον τοίχο και θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη κόντρα στους Τούρκους για να διατηρήσουν ζωντανή την ελπίδα της πρόκρισης. Η «Τσιμ Μπομ» όμως κάθε άλλο παρά εύκολη αντίπαλος είναι.

Θυμίζουμε ότι η Άρσεναλ είναι η μόνη αγγλική ομάδα που κέρδισε μέσα στο «σπίτι» της τη Γαλατασαράι αυτόν τον αιώνα.

Από πλευράς τους οι οργανωμένοι οπαδοί της ομάδας θα προσπαθήσουν να αυξήσουν την πίεση στον Έρικ Τεν Χαγκ και τους παίκτες του.

Μάλιστα ένα group οπαδών, οι UltrAslan, έστειλε ένα μαζικό μήνυμα τονίζοντας ότι δεν επιτρέπεται η χρήση των social media ή των τηλεφώνων στις κερκίδες κατά τη διάρκεια του αγώνα!

«90 λεπτά επιθετικής υποστήριξης. Πηγαίνετε στον πόλεμο με την ομάδα!»

