H Γιουνάιτεντ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τη Γαλατασαράι (29/11, 19:45), 30 χρόνια μετά το ταξίδι της στην... κόλαση, όταν μια «εξέγερση» έλαβε χώρα στο αεροδρόμιο, αστυνομικός έριξε μπουνιά στον Καντονά και οπαδοί σκοτώθηκαν πανηγυρίζοντας τον αποκλεισμό της!

Όταν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσγειωθεί στην Κωνσταντινούπολη αυτή την εβδομάδα ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τη Γαλατασαράι για το Champions League, δεν θα λάβει την... υποδοχή που είχε πριν από 30 χρόνια.

Τότε, τα μέλη των μέσων ενημέρωσης μοιράζονταν ένα αεροπλάνο τσάρτερ με τους παίκτες της ομάδας και δημοσιογράφος της «Telegraph» που ήταν εκεί, μάρτυρας στα όσα ακολούθησαν, θυμάται όσα βίωσε.

Οι αξιωματούχοι και της αστυνομίας που γέμισε τον χώρο παραλαβής αποσκευών καθώς οι επιβαίνοντες κατέβαιναν από το αεροπλάνο εκείνη την ημέρα του Νοεμβρίου του 1993 έμοιαζε λίγο... υπερβολικό -όπως σημειώνει-, αυτό δεν ήταν τίποτα μπροστά σε αυτό που θα ακολουθούσε στην κεντρική αίθουσα του αεροδρομίου.

Εκεί είχαν συγκεντρωθεί αρκετές εκατοντάδες Τούρκοι οπαδοί, πολλοί από τους οποίους πίεζαν τα πανό που είχαν φέρει μαζί τους πάνω στο γυάλινο φράγμα. Όλες ήταν στα αγγλικά. Καμία από αυτές δεν ήταν φιλικές.

«Καλώς ήρθατε κύριε Καντονά. Μετά πείτε αντίο κυρία Καντονά», απειλούσαν σε μια χειρόγραφη πινακίδα.

«Μας αποκαλείτε βάρβαρους, αλλά εμείς θυμόμαστε το Χέιζελ, το Χίλσμπορο», αναγραφόταν σε μια άλλη.

«Καλώς ήρθατε στην κόλαση», μια ακόμα.

«Σε μια ζωή που παρακολουθώ ποδόσφαιρο δεν έχω βιώσει ποτέ κάτι παρόμοιο με αυτό που συνέβη στην Κωνσταντινούπολη εκείνη τη φορά. Ήταν ένας ποδοσφαιρικός αγώνας στον οποίο οι ντόπιοι οπαδοί, που έβραζαν από εθνικιστική ένταση, ήταν αποφασισμένοι να παίξουν τον ρόλο τους», σχολίασε.

Η Γιουνάιτεντ είχε φτάσει τότε στην Τουρκία για τον επαναληπτικό αγώνα του δεύτερου γύρου του Champions League έχοντας πληρώσει τον εφησυχασμό της στον πρώτο γύρο. Με τον τρόπο των... σημερινών διαδόχων της στην Κοπεγχάγη πρόσφατα, είχε προηγηθεί με 2-0 στο Ολντ Τράφορντ και στη συνέχεια το έχασε γρήγορα. Η Γαλατασαράι είχε ισοφαρίσει μέχρι το ημίχρονο, πριν πάρει το προβάδισμα λίγο αργότερα. Και η ισοφάριση στο 81ο λεπτό από τον Ερίκ Καντονά είχε σώσει το αήττητο ρεκόρ της Γιουνάιτεντ στην έδρα της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Έτσι, ήξεραν καθώς προσγειώνονταν στην Τουρκία για το δεύτερο παιχνίδι, έχοντας δεχτεί τόσα πολλά γκολ εκτός έδρας, ότι μόνο μια νίκη θα ήταν αρκετή.

Ο προπονητής της τότε Γιουνάιτεντ, Άλεξ Φέργκιουσον, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πριν το παιχνίδι, στο γήπεδο Ali Sami Yen, σίγουρος ότι η ομάδα του είχε τα εφόδια να πάρει όσα ήθελε από το ματς, απάντησε με χιούμορ στην πρώτη ερώτηση, αν είχε βιώσει ποτέ μια... εξέγερση σαν αυτή στο αεροδρόμιο. «Αυτό ήταν εξέγερση, έτσι δεν είναι, παιδιά;» ήρθε η χαρούμενη απάντηση. «Εσείς προφανώς δεν έχετε πάει ποτέ σε γάμο στη Γλασκώβη».

Το βράδυ του αγώνα το λεωφορείο των μέσων ενημέρωσης των Βρετανών έφτασε στο γήπεδο δύο ώρες πριν από τη σέντρα. Όταν τους άφησαν, έξω δεν υπήρχε κανείς στον ορίζοντα. Ούτε μια ψυχή. Ήταν σαν να είχαν φτάσει σε λάθος μέρα. Ρώτησαν τον οδηγό του λεωφορείου πού ήταν όλοι. «Μέσα», ήταν η απάντηση. «Είναι εδώ από τις 9 το πρωί».

Ήταν πράγματι εκεί. Μόλις μπήκανε μέσα στο στάδιο, ένας θόρυβος τύλιξε το χώρο, σαν να απογειωνόταν αεροπλάνο. Το μπροστινό μέρος της πάνω κερκίδας ήταν γεμάτο με άνδρες που χτυπούσαν τύμπανα. Πίσω τους υπήρχε ένας συνεχής στροβιλισμός από κροτίδες και φωτοβολίδες. Ένας καπνός από μπαρούτι έπνιγε την επιφάνεια του γηπέδου. Η ψαλμωδία ήταν ακατάπαυστη: μια κερκίδα έβγαζε μια κραυγή, μια άλλη απαντούσε σε τέλειο συντονισμό. Και αυτό συνέβαινε περισσότερο από 90 λεπτά πριν από τη σέντρα.

Μισή ώρα πριν από τη σέντρα, κάτω από την είσοδο της υπόγειας σήραγγας που οδηγούσε στα αποδυτήρια, μια φάλαγγα αστυνομικών σχημάτισε μια «χελώνα» από ασπίδες των ΜΑΤ για να προστατεύσει τους παίκτες της Γιουνάιτεντ καθώς έμπαιναν στον αγωνιστικό χώρο για προθέρμανση.

Οι ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τις κερκίδες έπεσαν πάνω στις ασπίδες. Ένα τεράστιο τραγούδι "f--- you f--- you, f--- you Manchester" ξέσπασε ως καλωσόρισμα.

Τρία λεπτά πριν από τη λήξη και ενώ το παιχνίδι ήταν ακόμη στο 0-0, η μπάλα βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο, μέσα σε μια συμπλοκή αναπληρωματικών παικτών, φωτογράφων και αστυνομικών. Οι τελευταίοι αρνήθηκαν να την επιστρέψουν σε παίκτη της Γιουνάιτεντ. Βλέποντας το κράτημα, ο Καντονά έτρεξε 20 μέτρα και με drop-kick «απελευθέρωσε» την μπάλα από τα χέρια του αστυνομικού που την κρατούσε. Όταν ακούστηκε το τελευταίο σφύρηγμα επικράτησε χάος.

Η Γαλατασαράι είχε ανατρέψει όλα τα προγνωστικά, είχε σκοράρει τρεις φορές εκτός έδρας στο πρώτο ματς, είχε κρατήσει το 0-0 στο δεύτερο παιχνίδι και χάρη στα εκτός έδρας τέρματα προκρίθηκε στον επόμενο γύρο.

Ο Χακάν έτρεξε προς το πλήθος κουνώντας τη φανέλα του πάνω από το κεφάλι του. Βυθίστηκε κάτω από μια... ανθρώπινη πυραμίδα. Το γήπεδο κατακλύστηκε από χιλιάδες ανθρώπους, που χοροπηδούσαν και χόρευαν από χαρά. Αποδείχθηκε ότι οι περισσότεροι από τους εισβολείς ήταν αστυνομικοί, οι οποίοι χτυπούσαν τους παίκτες με τις κόκκινες φανέλες της Γιουνάιτεντ καθώς έκαναν την απαρηγόρητη πορεία τους προς το τούνελ. Καθ' οδόν, ο Καντονά είπε κάτι στον διαιτητή και του έδειξαν κόκκινη κάρτα. Καθώς έβγαινε από τον αγωνιστικό χώρο, συνοδευόμενος από τον αρχηγό Μπράιαν Ρόμπσον δέχτηκε γροθιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού από έναν αστυνομικό. Καθώς ο Ρόμπσον γύρισε για να διαμαρτυρηθεί, τον χτύπησαν με την ασπίδα των ΜΑΤ.

Από όλη την πόλη, χιλιάδες άνθρωποι είχαν έρθει στο γήπεδο για να συμμετάσχουν στους πανηγυρισμούς. Την επόμενη ημέρα, έγινε γνωστό ότι κατά τους εορτασμούς, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από σφαίρες που έπεσαν από όπλα που σημάδευαν στον αέρα, ένας ακόμα άνδρας είχε χάσει τη ζωή του επειδή έπεσε μεθυσμένος στις ράγες ενός τρένου και δεκάδες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο έχοντας τραυματιστεί.