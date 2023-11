Με ιδιαίτερο τρόπο διαμαρτυρήθηκαν για την αυξανόμενη δύναμη του πλούτου στο ποδόσφαιρου οι οπαδοί της Ντόρτμουντ στο παιχνίδι κόντρα στη Νιουκάστλ.

Έχουμε δει μπαλάκια τένις, ψεύτικα χαρτονομίσματα κι άλλα αντικείμενα να «πέφτουν» από την κερκίδα στον αγωνιστικό χώρο. Χάρτινες ράβδους χρυσού ωστόσο, ποτέ.

Οι φίλοι της Ντόρτμουντ άρπαξαν την ευκαιρία και διαμαρτυρήθηκαν με αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο για την ολοένα αυξανόμενη ισχύ του πλούτου και των χρημάτων στον κόσμο του ποδοσφαίρου. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου σήκωσαν και πανό το οποίο έγραφε: «Δεν νοιάζεστε για το άθλημα, το μόνο που σας νοιάζει είναι τα χρήματα». Υπήρχε μάλιστα και banner με τα πρόσωπα του Ινφαντίνο, προέδρου της FIFA, αλλά και αυτά των ισχυρών ανδρών των Παρί Σεν Ζερμέν και Γιουβέντους, Αλ Κελαϊφί και Ανιέλι.

Dortmund fans at start of second half in the game vs Newcastle...



"You don't care about the sport - all you care about is money."



The BVB fans also threw fake gold bars onto the pitch. pic.twitter.com/trKXysPlMR