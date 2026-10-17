Κόβατς για Καρέτσα: «Δεν βρίσκεται στο επίπεδο που ήταν προηγουμένως»

Ο Νίκο Κόβατς μίλησε μετά τον αγώνα απέναντι στην Ουνιόν Βερολίνου για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, τονίζοντας πως δεν βρίσκεται ακόμα στο επίπεδο που ήταν πριν το περιστατικό στο ματς με τη Βιγιαρεάλ.

Η Ντόρτμουντ έμεινε στο 0-0 με την Ουνιόν Βερολίνου, έχασε βαθμούς, αλλά και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, για τον οποίο επικρατεί ανησυχία στις τάξεις των Βεστφαλών.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας διεθνής πέρασε ως αλλαγή στο 62' και αποχώρισε μετά από οκτώ λεπτά, έχοντας τραυματιστεί στον δεξιό αστράγαλο. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο προπονητής της ομάδας, Νίκο Κόβατς, μίλησε για την κατάσταση του Καρέτσα, ενώ στάθηκε στο γεγονός πως μετά το παιχνίδι με τη Βιγιαρεάλ στο Champions League και την κατάρρευσή του, δεν έχει επανέλθει ακόμα στο ίδιο επίπεδο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κόβατς:

«Παρακολουθώ τον νεαρό και δεν βρίσκεται ακόμη στο επίπεδο που ήταν προηγουμένως. Όλοι θυμόμαστε την κατάσταση όταν ο Κώστας κατέρρευσε στο παιχνίδι του Champions League. Πιστεύω ότι αυτό εξακολουθεί να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Δεν πρέπει να το παραβλέπουμε.

Δεν θέλω να πω ότι αυτός είναι ο λόγος, αλλά σίγουρα παίζει έναν μικρό ρόλο στο υποσυνείδητό του. Επομένως, δεν πρέπει να απαιτούμε πάρα πολλά. Ο νεαρός θα βρει τον δρόμο του, είμαι πεπεισμένος γι’ αυτό. Είμαστε όλοι πεπεισμένοι».