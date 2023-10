The terminator is back: Οι τρομερές επιδόσεις του Χάαλαντ στο Champions League

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έβαλε τέλος στην αφλογιστία του στο Champions League και έδωσε συνέχεια σε μια τρομερή επίδοση που καταγράφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Πέντε σερί παιχνίδια. 543 συνεχόμενα λεπτά χωρίς γκολ στο Champions League. Το μεγαλύτερο σερί αφλογιστίας του Έρλινγκ Χάαλαντ στο Champions League έλαβε τέλος στην Ελβετία.

Με δύο γκολ απέναντι στους Γιάνγκ Μπόις, ο 23χρονος killer κατάφερε να βάλει «στοπ» στο σερί του χωρίς γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και να επιστρέψει στα «τεμάχια», συνεχίζοντας έτσι μια φοβερή επίδοση που γράφει από το ντεμπούτο του στα «αστέρια», μέχρι και σήμερα.

Συγκεκριμένα, ο Χάαλαντ που από τον Ιούνιο είναι και κάτοχος του τροπαίου, έχει καταφέρει να σκοράρει 37 φορές στο Champions League. Ποιο είναι όμως αυτό που κάνει ιδιαίτερο το συγκεκριμένο στατιστικό; Ο Νορβηγός επιθετικός έχει σκοράρει τον συγκεκριμένο αριθμό τερμάτων σε 33 συμμετοχές. Δηλαδή, περισσότερα τα γκολ από ότι οι συμμετοχές του στο Champions League!

Με τα δύο του γκολ στην Ελβετία, ο Χάαλαντ κατάφερε να πιάσει τον Λιονέλ Μέσι στα 37 γκολ, στη λίστα των ποδοσφαιριστών που έχουν σκοράρει τα περισσότερα στο Champions League πριν «κλείσουν» τα 24 τους χρόνια.

Πρώτος στη λίστα βρίσκεται ο Κίλιαν Μπαπέ που είχε σκοράρει 40 γκολ σε αυτή τη φάση της καριέρας του, με τον Χάαλαντ να τον «στοχεύει» και να αναμένεται να τον ξεπεράσει, καθώς μέχρι τον Ιούλιο που θα γίνει 24 ετών θα έχει δώσει αρκετά παιχνίδια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Κόντρα στους Γιάνγκ Μπόις, ο Χάαλαντ συμπλήρωσε τις 14 συμμετοχές με τη φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι στο Champions League. Όσα και τα γκολ που έχει σκοράρει με τους «πολίτες» στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ένας εντυπωσιακός αριθμός, εάν αναλογιστεί κανείς ότι ο Χάαλαντ έμεινε άσφερος για πέντε σερί αναμετρήσεις στο Champions League.

Erling Haaland has 37 career Champions League goals, tying Lionel Messi for the 2nd-most by a player before turning 24 years old (Mbappé had 40).



Haaland has scored 14 goals in 14 Champions League appearances for Manchester City. pic.twitter.com/VLaamUxLIT