Μπάγερν Μονάχου: Ιστορικό αήττητο σερί 37 αγώνων στους ομίλους

Η «τρελή» πορεία της Μπάγερν Μονάχου στους ομίλους του Champions League συνεχίστηκε το βράδυ της Τρίτης (24/10) με τη νίκη απέναντι στη Γαλατασαράι.

Η απίστευτη πορεία της Μπάγερν Μονάχου συνεχίζεται. Την Τρίτη (24/10), η πρωταθλήτρια Γερμανίας επικράτησε στην Κωνσταντινούπολη της Γαλατάσαραϊ με 3-1 χάρη στα γκολ των Κίνγκσλεϊ Κομάν (8'), Χάρι Κέιν (74') και Τζαμάλ Μουσιάλα (80') -Οι γηπεδούχοι βρήκαν δίχτυα με τον Μάουρο Ικάρντι για το 1-1-

Το αποτέλεσμα αυτό σηματοδοτεί την όγδοη συνεχόμενη εκτός έδρας νίκη της Μπάγερν στους ομίλους του Champions League, την 16η συνεχόμενη νίκη στους ομίλους και το 37ο παιχνίδι χωρίς ήττα στους ομίλους. Φυσικά, και τα τρία αποτελούν ρεκόρ!

Οι Βαυαροί έχουν να χάσουν βαθμούς εκτός έδρας σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης από την ισοπαλία με 1-1 με την Ατλέτικο Μαδρίτης τον Δεκέμβριο του 2020.

Έχοντας στο σακούλι της τους μέγιστους βαθμούς μέχρι στιγμής στον όμιλο Α, είναι η πέμπτη συνεχόμενη σεζόν που η Μπάγερν ξεκινάει μια εκστρατεία στο Champions League με τρεις συνεχόμενες νίκες. Η τελευταία φορά που δεν τα κατάφερε ήταν το 2018/19 (επτά βαθμοί μετά από τρία παιχνίδια του ομίλου).

🔴 FC Bayern’s UCL run, unbelievable.



First team in Champions League history to win 8 away group stage games in a row.



Bayern also extend their unbeaten run to 37 Champions League group stage matches without a loss.



They've now won 16 straight matches in the UCL group stage. pic.twitter.com/Nq2ohmv8Rp