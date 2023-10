Πριν τη σέντρα της αναμέτρησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Κοπεγχάγη ο Έρικ Τεν Χαγκ μετέφερε στο κέντρο ένα στεφάνι στη μνήμη του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πενθεί για την απώλεια του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον. Στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι μετά τον θάνατο του 86χρονου οι Κόκκινοι Διάβολοι τίμησαν τη μνήμη του, με τους οπαδούς να «στολίζουν» το άγαλμα του έξω από το «Ολντ Τράφορντ» και να βάζουν πανό στις εξέδρες.

Manchester United fans pay tribute to Sir Bobby Charlton outside Old Trafford. 💐 pic.twitter.com/p5NKeswArG