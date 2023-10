Η Μεγάλη Βρετανία και το ποδόσφαιρο θρηνούν για τον θάνατο του θρύλου, Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

Ημέρα πένθους για το βρετανικό ποδόσφαιρο. Ο θρυλικός Σερ Μπόμπι Τσάρλτον και τελευταίος επιζών της τραγωδίας του Μονάχου έφυγε από τη ζωή στα 86 του χρόνια βυθίζοντας σε θλίψη τόσο την «οικογένεια» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όσο και ολόκληρο το Νησί.

O θρύλος των Κόκκινων Διαβόλων έπαιξε 584 φορές με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ, από το 1956 που ανέβηκε στην πρώτη ομάδα μέχρι και το 1973 που αποχώρησε και πέτυχε 199 γκολ. Ο Σερ Μπόμπι σήκωσε τρία πρωταθλήματα, ένα FA Cup, δυο Super Cup και ένα Κύπελλο πρωταθλητριών. Το 1966 σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αγγλία, πήρε τη Χρυσή Μπάλα και αναδείχθηκε παίκτης της χρονιάς. Με τα Τρία Λιοντάρια μέτρησε 106 εμφανίσεις και σκόραρε 49 φορές.

«Η Premier League είναι βαθιά θλιμμένη στο άκουσμα του θανάτου του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, ενός από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Οι σκέψεις και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια απευθύνονται στην οικογένεια και τους φίλους του Sir Bobby, καθώς και σε όλους στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», αναφέρει το μήνυμα της Λίγκας.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Sir Bobby Charlton, one of the greatest players in English football history.



Our thoughts and sincere condolences go to Sir Bobby’s family and friends, and to all at Manchester United. pic.twitter.com/8jMnS3qJIG