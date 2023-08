Δύο από τους βασικούς πυλώνες της επιτυχίας της Μάντσεστερ Σίτι Κέβιν Ντε Μπρόινε και Έρλινγκ Χάαλαντ, βρίσκονται μάζι με τον Λιονέλ Μέσι στους υποψήφιους της UEFA για το βραβείο του καλύτερου παίκτη της χρόνιας!

Η UEFA ανακοίνωσε τους τρεις υποψηφίους για το βραβείο του καλύτερου παίκτη της σεζόν 2022/2023. Οι Κέβιν Ντε Μπρόινε και Έρλιγνκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι που έκανε το tremble συνοδεύουν την υποψηφιότητα του Λιονέλ Μέσι που οδήγησε την Αργεντινή στην κορυφή του κόσμου στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Ο νικητής του βραβείου θα ανακοινωθεί στην τελετή κλήρωσης της φάσης των ομίλων του Champions League που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 31 Αυγούστου στο Grimaldi Forum στο Μονακό.

Η αρχική λίστα των παικτών επιλέχθηκε από την ομάδα τεχνικής μελέτης της UEFA με βάση τις επιδόσεις τους κατά τη σεζόν 2022/23 σε επίπεδο συλλόγων και εθνικών ομάδων.

Στη συνέχεια, οι τρεις πρώτοι υποψήφιοι ψηφίστηκαν από κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τους προπονητές των συλλόγων που έπαιξαν στη φάση των ομίλων του UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Europa Conference League, μαζί με τους προπονητές της εθνικής ανδρών ομάδες των ομοσπονδιών-μελών της UEFA. Μέλος της κριτικής επιτροπής ήταν και μια ομάδα δημοσιογράφων που επιλέχθηκαν από τα European Sports Media (ESM).

🥇 NOMINEES: UEFA Men's Player of the Year 2022/23 ✨



🇧🇪 Kevin De Bruyne

🇳🇴 Erling Haaland

🇦🇷 Lionel Messi



All #UEFAawards winners will be announced at the #UCLdraw on 31 August.