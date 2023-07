Στον δρόμο του Παναθηναϊκού ο Ισμαΐλα Σαρ, τον ανακοίνωσε η Μαρσέιγ

Ο Ισμαΐλα Σαρ είναι πλέον και επίσημα παίκτης της Μαρσέιγ όπως γνωστοποίησε η ίδια η γαλλική ομάδα με το κόστος της μεταγραφής του να φτάνει τα 13 εκατ. ευρώ.

Η Μαρσέιγ ολοκλήρωσε την καλύτερή της μεταγραφή το φετινό καλοκαίρι, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αφού έκανε δικό της τον Ισμαΐλα Σαρ της Γουότφορντ πληρώνοντας 13 εκατ. ευρώ.

Ο 25χρονος Σενεγαλέζος εξτρέμ βρέθηκε την Δευτέρα (24/07) στην Μασσαλία, πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κι έγινε μέλος της ομάδας της Μασσαλίας μετά από τέσσερα χρόνια παρουσίας στην αγγλική ομάδα, που είχε καταβάλει 30 εκατ. ευρώ για να τον ντύσει με τα χρώματά της.

Την περσινή τελευταία του σεζόν που αγωνίστηκε στις «σφήκες» πραγματοποίησε 39 συμμετοχές σκοράροντας δέκα γκολ και δίνοντας έξι ασίστ σε 3.181 αγωνιστικά λεπτά.

