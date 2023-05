Πιόλι: «Αύριο θα αποφασίσω για τον Λεάο»

Ο προπονητής της Μίλαν, Στέφανο Πιόλι, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί τελικά ο Ραφαέλ Λεάο στον πρώτο ημιτελικό του Champions League ανάμεσα στους Ροσονέρι και την Ίντερ.

Οριακή είναι η κατάσταση αναφορικά με τη συμμετοχή του Ραφαέλ Λεάο στον πρώτο ημιτελικό του Champions League ανάμεσα στη Μίλαν και την Ίντερ (10/5, 22:00). Ο Πορτογάλος εξτρέμ τραυματίστηκε στον προσαγωγό στην αναμέτρηση με τη Λάτσιο και η συμμετοχή του κρίνεται ως αμφίβολη.

Ο προπονητής των Ροσονέρι, Στέφανο Πιόλι, ενόψει του επερχόμενου μιλανέζικου ντέρμπι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγωνιστεί ο 23χρονος winger και τόνισε πως το πρωί θα πάρει την τελική του απόφαση μετά τα ιατρικά τεστ που θα κάνει ο Λεάο.

«Σήμερα ο Λεάο προπονήθηκε, αύριο θα αποφασίσω τι θα κάνω. Θα πάω για ύπνο ήσυχα απόψε, ούτως ή άλλως το πρωί ο Ράφα και ο γιατρός θα μου πουν για την κατάστασή του. Αν είναι καλά θα κληθεί, αλλιώς όχι. Αν το τεστ είναι καθαρό, μπορεί να παίξει. Εάν δεν είναι καθαρό, δεν μπορεί να παίξει. Θα προτιμούσα να το κάνω σήμερα, αλλά δεν ήταν δυνατό», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κόουτς των Μιλανέζων.

