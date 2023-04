Η UEFA ανακοίνωσε πως κάθε φιναλίστ του τελικού του Champions League θα λάβει από 20.000 εισιτήρια, ενώ συνολικά 47.200 θα διατεθούν σε φιλάθλους.

Στην τελική ευθεία έχει μπει το Champions League. Πλέον γνωρίζουμε τα δυο ζευγάρια των ημιτελικών και το βράδυ της 17ης Μαΐου θα ξέρουμε τις δυο ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στο «Ataturk Stadium». Θυμίζουμε πως η Μάντσεστερ Σίτι θα αντιμετωπίσει για δεύτερη διαδοχική χρονιά στους «4» την κάτοχο του τροπαίου Ρεάλ Μαδρίτης και στον έτερο ημιτελικό η Μίλαν θα μονομαχήσει με την Ίντερ.

Όπως ανακοίνωσε η UEFA από τα 72.000 εισιτήρια του τελικού τα 47.200 θα είναι διαθέσιμα για τους φιλάθλους, με τις δύο φιναλίστ να παίρνουν από 20.000 εισιτήρια έκαστη και τα υπόλοιπα να είναι διαθέσιμα προς πώληση μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της UEFA. Τέσσερις είναι οι οικονομικές κατηγορίες των εισιτηρίων, καθώς υπάρχουν με 70, 180, 490 και 690 ευρώ.

Ticket sales for the 2023 #UCL final have started and will run until 14:00 CEST on Friday 28 April 🏆🎟️