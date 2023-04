Οι γκάφες του Νταγιό Ουπαμεκανό κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι έδωσαν την έμπνευση σε Άραβα σπίκερ, ο οποίος και αποκάλεσε τον Γάλλο... Ουπα-Μαγκουάιρ την ώρα της live μετάδοσης.

Αν υπάρχει αρνητικός πρωταγωνιστής στο χορτάρι για την Μπάγερν, στις δύο αναμετρήσεις απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, αυτός είναι αναμφίβολα ο Νταγιό Ουπαμεκανό.

Ο Γάλλος στόπερ σημείωσε δύο από τις χειρότερες αγωνιστικές βραδιές του μέσα σε οκτώ μέρες, υποπίπτοντας σε δύο λάθη που οδήγησαν απευθείας σε γκολ (ένα σε κάθε παιχνίδι), σε ένα πέναλτι και σε ουκ ολίγα σφάλματα που από τύχη δεν στοίχισαν περισσότερα τέρματα στην πλάτη των Βαυαρών.

Το σκηνικό δεν άλλαξε ούτε στη ρεβάνς, όπου ο Ουπαμεκανό γλίστρησε κι έχασε τον προσωπικό του αντίπαλο, Έρλινγκ Χάαλαντ, δίνοντάς του την ευκαιρία να εκτελέσει ανενόχλητος τον Ζόμερ για το 0-1 που αποτελείωσε τις όποιες ελπίδες ανατροπής για την Μπάγερν.

Με αυτά που έβλεπε, λοιπόν, ο σπίκερ του beINSPORTS που περιέγραφε στα αραβικά, εμπνεύστηκε και σκαρφίστηκε ένα «αιχμηρό» λογοπαίγνιο την ώρα της live μετάδοσης, που λειτούργησε ως... διπλό χτύπημα. Τόσο για τον Νταγιό Ουπαμεκανό, όσο και για έναν γνωστό ομοθεσίτη του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: συγκεκριμένα, τον αποκάλεσε... Ουπα-Μαγκουάιρ! Ορμώμενος φυσικά από τα αρκετά λάθη και τις κάκιστες εμφανίσεις που στιγμάτισαν τις περασμένες σεζόν τον Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος αποτελεί μέχρι και σήμερα την ακριβότερη μεταγραφή αμυντικού στην ιστορία.

No way the commentator called Upamecano "UpaMaguire" 😭 pic.twitter.com/r4KM9m1hq4