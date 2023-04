Στις 10 Απριλίου του 2018 ο Κώστας Μανωλάς έβαλε ένα από τα πιο σπουδαία γκολ της σύγχρονης ιστορίας της Ρόμα, «σκότωσε» την Μπαρτσελόνα του Ερνέστο Βαλβέρδε και έστειλε τους Τζιαλορόσι στα ημιτελικά του Champions League.

Η 10η Απριλίου είναι μια... ξεχωριστή ημερομηνία για τον Κώστα Μανωλά. Μια ημέρα σαν αυτή, το 2018, ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός πέτυχε το πιο σπουδαίο από τα 25 γκολ που έχει βάλει στην επαγγελματική του καριέρα, έγραψε ιστορία με τη φανέλα της Ρόμα και κέρδισε τη θέση του στο πάνθεον του συλλόγου, ως ο... Έλληνας Θεός του.

Οι Ρωμαίοι υποδέχτηκαν στο «Ολίμπικο» την Μπαρτσελόνα, έχοντας το... Mission Impossible να ανατρέψει την ήττα της με 4-1 στο «Καμπ Νόου», στον πρώτο προημιτελικό του Champions League εκείνης της σεζόν. Πρόκειται για έναν στόχο στον οποίο ελάχιστοι πίστευαν και ο Μανωλάς δεν ήταν ένας από αυτούς.

'We were sure we were going to win 3-0 and make it to the next round. All but one. Who said we would concede four more goals.



Manolas.'



When Roma and @LorePelle7 faced Barcelona in the #UCL, only one man believed they wouldn't win, Kostas Manolas.

