Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε δέχθηκε μια κάπως... άβολη ερώτηση από ρεπόρτερ σχετικά με το πόσα χρόνια έχει ακόμα στην ενεργό δράση και απάντησε με φοβερή ατάκα, λέγοντας ότι νιώθει αρκετά νέος ανάμεσα στους δημοσιογράφους της αίθουσας Τύπου.

Το προσεχές καλοκαίρι ο Κέβιν Ντε Μπρόινε θα σβήσει 32 κεράκια και σιγά-σιγά το status του εξελίσσεται σε «βετεράνος», μετρώντας οκτώ χρόνια στο κορυφαίο επίπεδο του αγγλικού και ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Αυτό πάντως απέχει πολύ από το να θεωρηθεί στη «δύση της καριέρας» του ο Βέλγος αρτίστας και ηγέτης της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος δέχθηκε μια μάλλον άβολη ερώτηση στη συνέντευξη Τύπου που τον έκανε να αισθανθεί πολύ μεγαλύτερος.

Μιλώντας ενόψει της ρεβάνς κόντρα στη Λειψία, ένας ρεπόρτερ άρχισε την ερώτησή του λέγοντας πως «θα πρέπει να νιώθετε γέρος πια», θέλοντας να τον ρωτήσει πόσα χρόνια πιστεύει πως θα συνεχίσει ακόμα στην ενεργό δράση. Και η απάντηση του KDB ήταν απολαυστική, γεμάτη χιούμορ:

«Ποτέ δεν είπα ότι είμαι ''γέρος''. Έχω πει ότι είμαι ''γέρος'' για το ποδόσφαιρο, όχι ότι είμαι γενικά κιόλας. Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά νιώθω πολύ νέος σε αυτή την αίθουσα, χωρίς παρεξήγηση», δήλωσε χαρακτηριστικά και προκάλεσε τα γέλια μεταξύ των συναδέλφων του εν λόγω ρεπόρτερ, ενώ για την ουσία της ερώτησης ανέφερε:

«Ξέρω πώς πάει αυτό το πράγμα όταν μιλάει για σένα ο κόσμος. Μιλούν για φόρμα, για το πώς παίζεις με τα χρόνια. Ξέρω να το διαχειρίζομαι. Δεν ξέρω πόσα χρόνια καριέρας μου μένουν ακόμα, θα συνεχίσω να παίζω για όσο το διασκεδάζω. Θα έρθει εκείνη η μέρα που θα σταματήσω, αλλά δεν ξέρω πότε».



Kevin De Bruyne: “I'm an old man in this game, I'm not an old man. I’m sorry to you guys [journalists], but I feel pretty young in this area, no offence…” 😂🤷‍♂️ @footballdaily pic.twitter.com/Rdix19n15X