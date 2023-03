Μίλερ: «Κόντρα στον Μέσι τα πηγαίνουμε πάντα καλά, το πρόβλημά μας ήταν ο Κριστιάνο στη Ρεάλ»

Ο Τόμας Μίλερ έβαλε στο ζύγι τους Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο από μια διαφορετική σκοπιά, δηλώνοντας ότι η Μπάγερν έπαιρνε παραδοσιακά τα αποτελέσματα που ήθελε κόντρα στον Αργεντινό, κάτι που δεν συνέβαινε και με τον CR7 στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το ταξίδι του Λιονέλ Μέσι στο Champions League ολοκληρώθηκε για τρίτη σερί χρονιά στη φάση των «16». Ο στόχος της κατάκτησης της κούπας με την Παρί Σεν Ζερμέν, κίνητρο που τον ώθησε να υπογράψει στους Παριζιάνους, παραμένει χαμένος στον ορίζοντα μόλις λίγους μήνες πριν τη λήξη του συμβολαίου του και χωρίς να έχει αποφασίσει αν θα ανανεώσει.

Η Μπάγερν Μονάχου πιστοποίησε την ανωτερότητά της και προκρίθηκε με δύο νίκες δίχως να επιτρέψει στην Παρί καν να σκοράρει σε 180 λεπτά αγώνα. Και για τον Αργεντινό επιβεβαιώθηκε η αρνητική παράδοση που έχει απέναντι στους Βαυαρούς, η οποία συνεχίζεται όπως φαίνεται μετά τη θητεία του στην Μπαρτσελόνα. Μια παράδοση στην οποία στάθηκε και ο Τόμας Μίλερ μετά το τέλος του ματς και την πρόκριση της ομάδας του.

Ο Γερμανός δήλωσε ότι απέναντι στον Λέο η Μπάγερν σε γενικές γραμμές παίρνει πάντα το αποτέλεσμα που θέλει, πραγματικότητα που ισχύει καθώς με εξαίρεση τη συνάντησή τους στα ημιτελικά τη σεζόν 2014/15 ο Μέσι έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι σε όλες τις αναμετρήσεις απέναντι στους Βαυαρούς (αποκλεισμός με 7-0 συνολικό σκορ τη σεζόν 2012/13, αποκλεισμός με 8-2 στον νοκ-άουτ προημιτελικό του 2020).

Κι από την άλλη, παραδέχθηκε ότι ο «πονοκέφαλος» της Μπάγερν για χρόνια ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης και ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Κόντρα στον Μέσι, τα πράγματα πάντα πάνε καλά για εμάς σε ό,τι έχει να κάνει με τα αποτελέσματα. Σε συλλογικό επίπεδο, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν το μεγάλο μας πρόβλημα όταν ήταν στη Ρεάλ Μαδρίτης», δήλωσε χαρακτηριστικά, αλλά δεν παρέλειψε να πλέξει το εγκώμιο του 35χρονου παγκόσμιου πρωταθλητή, λέγοντας πως «τρέφω τον μεγαλύτερο σεβασμό για τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ».

Σε ό,τι έχει να κάνει με τον Κριστιάνο, η Μπάγερν πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά τη σεζόν 2011/12, αλλά έκτοτε αποκλείστηκε σε τρεις περιπτώσεις και δίχως να σημειώσει νίκη απέναντι στη Ρεάλ.

Thomas Müller: “Against Messi, things always go well at all levels in terms of results. At club level, Cristiano Ronaldo was our problem when he was at Real Madrid” 🔴 #FCBayern



“I have the greatest respect for Messi's World Cup performance”, he said to @georg_holzner. pic.twitter.com/0MhvkTLE4T