Μπορεί η αγωνία εν όψει της κρίσιμης ρεβάνς μεταξύ Τσέλσι και Ντόρτμουντ για το Champions League να είναι στα ύψη, όμως οι απανταχού ποδοσφαιρόφιλοι θα χρειαστεί να κάνουν δέκα παραπάνω λεπτά υπομονή. Κι αυτό διότι το ματς θα έχει μια μικρή καθυστέρηση επειδή η άφιξη του πούλμαν των Γερμανών καθυστέρησε περίπου 15 λεπτά.

Chelsea vs. Dortmund has been pushed to 2010 after Dortmund's bus was delayed arriving to the ground. pic.twitter.com/gK7UzIQJNv