«Ασπίδα» Κλοπ σε Βινίσιους: «Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει ρατσιστικές επιθέσεις»

Ο Γιούργκεν Κλοπ υπερασπίστηκε τον Βινίσιους Ζούνιορ ενόψει της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με τη Ρεάλ, κατακρίνοντας τις ρατσιστικές συμπεριφορές εναντίον του Βραζιλιάνου αστέρα.

Ανησυχητικές διαστάσεις έχουν πάρει οι ρατσιστικές επιθέσεις που δέχεται ο Βινίσιους Ζούνιορ στα περισσότερα γήπεδα της La Liga, με τους αντίπαλους οπαδούς να προσπαθούν με εμετικό τρόπο να αποσυντονίσουν τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης.

Και μπορεί η La Liga να έχει πάρει τα μέτρα της υποβάλλοντας συνεχώς καταγγελίες για να σταματήσουν τέτοιες συμπεριφορές, όμως χρειάζεται και η συνδρομή των πρωταγωνιστών προκειμένου να βάλουν «στοπ» στο φαινόμενο του ρατσισμού.

Όπως ακριβώς έπραξε δηλαδή ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος όταν ρωτήθηκε για τυχόν προκλητική συμπεριφορά από τον Βραζιλιάνο αντέστρεψε τα δεδομένα και τόνισε πως τίποτα στον κόσμο δεν μπορεί να δικαιολογεί ρατσιστικές επιθέσεις.

«Δεν ξέρω τι κάνει. Τίποτα στον κόσμο όμως δεν μπορεί να δικαιολογήσει ρατσιστικές επιθέσεις. Ελπίζω να μην το επηρεάζουν αυτά που λένε οι ηλίθιοι. Είναι ένας παίκτης παγκόσμιας κλάσης.

Εκείνη τη νύχτα (σ.σ στον τελικό του Champions League) παρά το νεαρό της ηλικίας του δεν επέτρεψε στον εαυτό του να λυγίσει. Είναι ήδη θρύλος της Ρεάλ για την ηλικία του» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γερμανός ενόψει και της αναμέτρησης της Λίβερπουλ απέναντι στη Ρεάλ.

🗣️ “There is nothing in the world that could justify that.”



Jürgen Klopp on claims that Vinícius Júnior’s behaviour on the pitch is the cause to why he has received so much abuse. pic.twitter.com/G2PP3suhno