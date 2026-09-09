Ο Μακ Άλιστερ έπιασε κεραυνό έξω από την περιοχή και νίκησε τον Όμπλακ για να φέρει τη Λίβερπουλ σε θέση οδηγού με 2-1 απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης (50΄).

Δεν άργησε να φέρει τούμπα το ματς η Λίβερπουλ στο β΄μέρος. Μόλις στο 50΄οι Reds κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης με τρομερό γκολ του Μακ Άλιστερ για το 2-1. Σε εκείνο το σημείο ο Αργεντινός βρήκε χώρο έξω από την περιοχή κι έπιασε τρομερό σουτ στη γωνία για να νικήσει τον Όμπλακ και να φέρει σε θέση οδηγού τους Reds.