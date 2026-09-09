Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης: Ανατροπή για τους Reds με οβίδα Μακ Άλιστερ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Μακ Άλιστερ έπιασε κεραυνό έξω από την περιοχή και νίκησε τον Όμπλακ για να φέρει τη Λίβερπουλ σε θέση οδηγού με 2-1 απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης (50΄).
Δεν άργησε να φέρει τούμπα το ματς η Λίβερπουλ στο β΄μέρος. Μόλις στο 50΄οι Reds κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ απέναντι στην Ατλέτικο Μαδρίτης με τρομερό γκολ του Μακ Άλιστερ για το 2-1. Σε εκείνο το σημείο ο Αργεντινός βρήκε χώρο έξω από την περιοχή κι έπιασε τρομερό σουτ στη γωνία για να νικήσει τον Όμπλακ και να φέρει σε θέση οδηγού τους Reds.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.