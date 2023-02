Φίλος της Μπάγερν Μονάχου πήγε στην εξέδρα των Ultras της Παρί Σεν Ζερμέν φορώντας φανέλα των Βαυαρών μέσα από τη ζακέτα του και δέχτηκε επίθεση όταν τον κατάλαβαν.

Ένας υποστηρικτής της Μπάγερν Μονάχου πήγε στο «Παρκ ντε Πρενς» για να παρακολουθήσει από κοντά τον πρώτο αγώνα της ομάδας του κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν για τους «16» του Champions League, όμως έκανε ένα... λάθος. Ο φίλος των Βαυαρών πήγε σε θύρα των Ultras των Παριζιάνων με τη φανέλα των Βαυαρών μέσα από τη ζακέτα του, έκανε ακόμα και ανάρτηση στα Social Media και όταν έγινε αντιληπτός δέχθηκε επίθεση από περίπου 40 οπαδούς των γηπεδούχων, οι οποίοι του έσκισαν τη φανέλα.

UCL. 14.02.2023

PSG - Bayern München.

PSG ultras catch a fan with a hidden Bayern jersey in the home stand.#PSGBAY pic.twitter.com/XtJprZVfwD