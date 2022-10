Μετά τον χαμό που προκάλεσε το ακυρωθέν τέρμα της Τότεναμ απέναντι στη Σπόρτινγκ Λισαβώνας για το Champions League, ο Ντάιερ απορημένος ρώτησε τον Μακέλι γιατί ακυρώθηκε το γκολ.

Το φινάλε της αναμέτρησης της Τότεναμ απέναντι στην Σπόρτινγκ Λισαβώνας για την 5η αγωνιστική του Champions League θα μείνει αξέχαστο. Τα Σπιρούνια άγγιξαν μια τρομερή ανατροπή αλλά το γκολ του Κέιν στις καθυστερήσεις του ματς ακυρώθηκε για οφσάιντ, με τους γηπεδούχους να έχουν έντονα παράπονα από τη διαιτησία. Μετά το σφύριγμα της λήξης ο Έρικ Ντάιερ απορημένος κινήθηκε προς τον ρέφερι της αναμέτρησης, Ντάνι Μακέλι, και τον ρώτησε γιατί ακυρώθηκε το γκολ.

Ο διαιτήτης τον ενημέρωσε πως ο επιθετικός των Spurs ηταν εκτεθειμένος και ο Άγγλος αμυντικός χαρακτηριστικά του είπε: «Μα γιατί; Γιατί; Αφού η μπάλα πάει προς τα πίσω». Στη συνέχεια, όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο Ολλανδός του εξήγησε πως η φάση ελέγχθηκε με τη βοήθεια των γραμμών του VAR και κάπως έτσι η συζήτησή τους έληξε.

"It was offside..."



"But why?! Why?! The ball went backwards!"



Eric Dier is in disbelief! 😬#UCL pic.twitter.com/2BQaTwQ4u5