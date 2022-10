Τρομερή «αστεράτη» σύμπτωση με τους Τζιοβάνι και Ντιέγκο Σιμεόνε να είναι από σήμερα (26/10) οι μόνοι Αργεντίνοι ποδοσφαιριστές με τέσσερα γκολ στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια τους στο Champions League.

Ο Τζιοβάνι Σιμεόνε σκόραρε δις στη νίκη της Νάπολι επί της Ρέιντζερς με 3-0. Έφτασε έτσι τα τέσσερα τέρματα στις πρώτες τέσσερις συμμετοχές του στο Champions League και ισοφάρισε το ρεκόρ του... πατέρα του. Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ήταν μέχρι απόψε (26/10) ο μόνος Αργεντινός ποδοσφαιριστής που είχε καταφέρει κάτι τέτοιο, με τον γιο του να τον ισοφαρίζει σε μια ομολογουμένως τρομερή σύμπτωση.

