Φοβερή αντίδραση είχαν ορισμένα πιτσιρίκια όταν είδαν τον Λιονέλ Μέσι λίγο πριν από την σέντρα του Μακάμπι Χάιφα - Παρί, με τις εκφράσεις των προσώπων τους να τα λένε όλα!

Ολόκληρος ο φίλαθλος κόσμος θα... παρακαλούσε να δει έστω και μια φορά από κοντά τον Λιονέλ Μέσι. Όταν λοιπόν σου παρουσιάζεται μια τέτοια ευκαιρία δύσκολα μπορείς να συγκρατήσεις τον ενθουσιασμό, πόσο μάλλον αν μιλάμε για παιδιά. Και καλύτερο παράδειγμα για αυτό είναι η φοβερή αντίδραση που είχαν ορισμένα πιτσιρίκια λίγο πριν από τη σέντρα του Μακάμπι Χάιφα - Παρί, τα οποία όταν είδαν μπροστά τους τον Αργεντινό «μάγο» δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τη χαρά τους.

The reaction of the kids when they saw Lionel Messi. 😀pic.twitter.com/YWbX6uKjet