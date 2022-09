Ο Κώστας Τσιμίκας πήρε φανέλα βασικού απέναντι στον Άγιαξ και έκανε τον κόσμο της Λίβερπουλ να ενθουσιαστεί και να τον χειροκροτήσει για τις προσπάθειες που έκανε στο «Άνφιλντ» ώστε να φτάσουν οι «κόκκινοι» στη νίκη.

Ο Greek Scouser ήταν γεμάτος ενέργεια και πείσμα για να καταφέρει να βάλει κι εκείνος το χέρι του ώστε να εξασφαλιστεί το θετικό αποτέλεσμα το βράδυ της Τρίτης στην αναμέτρηση με τον Αίαντα.

Από δικό του κόρνερ ο Μάτιπ πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 89ο λεπτό του αγώνα για το τελικό 2-1 της Λίβερπουλ, ενώ, έδειξε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού πως ήθελε πολύ να βρει λύσεις και να προσφέρει μπαλιές προς τους επιθετικούς της ομάδας του ώστε να βρεθούν τα γκολ.

Ο Τσιμίκας ολοκλήρωσε το ματς με τους Ολλανδούς έχοντας δημιουργήσει 5 ευκαιρίες για σκοράρισμα, όντας ο κορυφαίος σε αυτό το κομμάτι και αυτή η επίδοση είναι η καλύτερη που έχει να επιδείξει μέχρι στιγμής σε ένα παιχνίδι με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Ο κόσμος της ομάδας ενθουσιάστηκε με τον τρόπο που ο Greek Scouser εκμεταλλεύτηκε την περίσταση και κάλυψε επάξια τη θέση στην αριστερή πλευρά ελέω και του τραυματισμού του Άντι Ρόμπερτσον. Ο «Τσίμι» επρόκειτο να είναι βασικός και στο ντέρμπι με τη Λίβερπουλ την Κυριακή, όμως αυτό αναβλήθηκε λόγω της κηδείας της Βασίλισσας Ελισάβετ.

• 1 assist

• Created 5 chances (1st in the game)

• Won 2/2 tackles

• 1 interception



