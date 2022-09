Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο πρώτο του παιχνίδι στο φετινό Champions League με την Μπαρτσελόνα πρόσθεσε ακόμα ένα χατ-τρικ με διαφορετική ομάδα στη διοργάνωση, ξεπέρασε τον Καρίμ Μπενζεμά στα γκολ, αλλά μαζί με τον Γάλλο έχουν... κάνει κουμάντο.

Ο «καυτός» Λέβα σκόραρε τρεις φορές στην αναμέτρηση με την Βικτόρια Πλζεν το βράδυ της Τετάρτης στην άνετη «πεντάρα» της ομάδας του Τσάβι και ο τρόπος με τον οποίο πέτυχε τα γκολ έδειξε πόσο εύκολο είναι για εκείνον να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα με μια απαλή επαφή με τη μπάλα.

Πλέον, είναι ο μοναδικός που έχει καταφέρει να πετύχει χατ-τρικ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση με τρεις διαφορετικές ομάδες, αφού το είχε κάνει τόσο με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, όσο και με την Μπάγερν Μονάχου στο παρελθόν.

Παράλληλα, έφτασε στα 89 τέρματα στην λίστα των μεγαλύτερων σκόρερ όλων των εποχών για τον θεσμό, ξεπερνώντας τα 88 του Καρίμ Μπενζεμά. Βέβαια, με τον Γάλλο στράικερ, είναι οι δυο επιθετικοί που έχουν πετύχει τα τελευταία πέντε χατ-τρικ στο Champions League, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για δυο από τους κορυφαίους στην Ευρώπη και πως Μπαρτσελόνα και Ρεάλ έχουν ίσως τις πιο... καπνισμένες κάνες.

Most Champions league hat-tricks:



◎ 8 - Cristiano Ronaldo

◎ 8 - Lionel Messi

◉ 6 - Robert Lewandowski



Lewy is the first to score one for three different clubs. #UCL pic.twitter.com/eb9uXxy6q2