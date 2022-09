Ο Κάρλο Αντσελότι περιμένει να μάθει τη σοβαρότητα του προβλήματος του Καρίμ Μπενζεμά και το χρονικό διάστημα που δεν θα μπορεί να τον υπολογίζει για τις υποχρεώσεις της Ρεάλ μετά το πρόβλημα στο γόνατο.

Η εικόνα του Μπενζεμά ν' αποχωρεί με πόνο στο δεξί γόνατο πριν καν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης των «μερένγκες» με την Σέλτικ στη Σκωτία, είναι λογικό να έχει προκαλέσει ανησυχία στον κόουτς και τους οπαδούς της ομάδας.

Ναι μεν το εμπόδιο των Σκωτσέζων ξεπεράστηκε με σχετική άνεση αφού η «βασίλισσα» έφτασε στο τελικό 3-0, ωστόσο, η απουσία του Μπενζεμά αφήνει την Ρεάλ «ξεκρέμαστη» αναφορικά με τη θέση του στράικερ. Ναι μεν θα καλυφθεί το κενό από τους Βινίσιους και Αζάρ κατά κύριο λόγο, ωστόσο, ο Γάλλος είναι απαραίτητος.

«Δεν φαίνεται σοβαρό, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τις εξετάσεις» είπε ο Κάρλο Αντσελότι για τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή λίγο μετά την εύκολη επικράτηση κόντρα στην Σέλτικ.

🗣 "It seems like it's not serious"



