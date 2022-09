Οι οπαδοί της Κοπεγχάγης που ταξίδεψαν στη Βεστφαλία εκτόξευσαν φωτοβολίδες προς τους οπαδούς της Ντόρτμουντ, προκαλώντας επεισόδια περισσότερη από μία ώρα πριν την έναρξη του αγώνα.

Επεισοδιακά αρχίζει το φετινό Champions League, με την αναμέτρηση της Ντόρτμουντ κόντρα στην Κοπεγχάγη να στιγματίζεται από ρίψεις φωτοβολίδων στις εξέδρες αρκετή ώρα πριν από την έναρξή της.

Όπως αναφέρουν μαρτυρίες μέσα από το «Signal Iduna Park» στα social media, οι οργανωμένοι των Δανών που ταξίδεψαν για να υποστηρίξουν την ομάδα τους στην επιστροφή της στους ομίλους μετά από έξι χρόνια, εκτόξευσαν απρόκλητα φωτοβολίδες στη νεκρή ζώνη που τους χωρίζει από τους οπαδούς της Μπορούσια. Στα βίντεο που αναρτήθηκαν στο twitter φαίνεται πως οι ultras της Κοπεγχάγης προκάλεσαν σύρραξη με τις δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίες επενέβησαν για αποκλιμακώσουν την ατμόσφαιρα.

Kopenhagen fans are throwing pyros into the stands where our home fans are sitting. What a joke, get the fuck out of our stadium! #BVBFCK #UCL pic.twitter.com/7tgdhPri3f

Flares thrown into our block tonight, completely unprovoked by a group of masked fans. There are young children here. The sheer stupidity of it. What was the goal? #BVBFCK pic.twitter.com/lAD7qIVOqT