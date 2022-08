Ρεάλ Μαδρίτης και Άιντραχτ Φρανκφούρτης θα μονομαχήσουν για το φετινό Σούπερ Καπ (10/8, 22:00) στη Φινλανδία και το «Ολυμπιακό Στάδιο» του Ελσίνκι, χωρητικότητας 36.251 θέσεων.

Η ώρα για τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της σεζόν έφτασε. Ρεάλ Μαδρίτης, η πρωταθλήτρια Ευρώπης για 14η φορά στην ιστορία της και Άιντραχτ Φρανκφούρτης, η κάτοχος του Europa League, διεκδικούν το Σούπερ Καπ με φόντο τον ουρανό του Ελσίνκι, στον πρώτο ευρωπαϊκό τελικό διασυλλογικού επιπέδου που διοργανώνεται ποτέ στη Φινλανδία.

Γήπεδο του τελικού το ιστορικό «Ολυμπιακό Στάδιο» της φινλανδικής πρωτεύουσας. Με χωρητικότητα 36.251 θέσεων, το ''Stadikka'' όπως λέγεται χαρακτηριστικά στη Φινλανδία, άνοιξε τις θύρες του το μακρινό 1934 και έχει ανακαινιστεί συνολικά δέκα φορές, με την τελευταία να διαρκεί από το 2016 ως το 2020. Είναι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γήπεδο της χώρας, στο οποίο, άλλωστε, δίνει τα ματς της και η εθνική Φινλανδίας, έχοντας στο παρελθόν φιλοξενήσει ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα Στίβου και κυρίως, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1952.

Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, πάντως, δεν μετρούσε τελικό μέχρι το 2009, όταν διεξήχθη εκεί ο μεγάλος τελικός του Euro γυναικών.

Αυτός θα είναι ο δέκατος σερί τελικός του Σούπερ Καπ μακριά από την πάλαι ποτέ μόνιμη έδρα του, το Μονακό και το «Louis II». Από το 2013 ο αγώνας έχει διεξαχθεί κατά σειρά σε Πράγα, Κάρντιφ, Τιφλίδα, Τρόντχαϊμ, Σκόπια, Ταλίν, Κωνσταντινούπολη, Βουδαπέστη και Μπέλφαστ.

🔟 This week, Helsinki will become the 10th city to host the #SuperCup since 2013! Where else has it been in that time? pic.twitter.com/QlJQSH2aAY