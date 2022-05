Μετά την ανανέωση του Λούκα Μόντριτς η Ρεάλ Μαδρίτης κινείται για να «δέσει» τους Βραζιλιάνους, Βινίσιους και Έντερ Μιλιτάο μέχρι το 2028.

Η χρονιά της Ρεάλ Μαδρίτης ολοκληρώθηκε ιδανικά με την κατάκτηση του 14ου ευρωπαϊκού τίτλου στην ιστορία της και πλέον οι «Μερένγκες» βάζουν μπροστά τον αγωνιστικό τους σχεδιασμό. Μετά το «ναυάγιο» της μεταγραφής του Μπαπέ, οι Μαδριλένοι έχουν θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση του Αουρελιέν Τσουαμενί, ενώ παράλληλα «τρέχουν» και οι ανανεώσεις των βασικών παικτών του κορμού.

Αμέσως μετά τον τελικό του Παρισιού ολοκληρώθηκε και το «deal» με τον Λούκα Μόντριτς για ακόμα ένα έτος και τις αμέσως επόμενες μέρες αναμένονται οι πρόωρες επεκτάσεις με τους Βραζιλιάνους, Βινίσιους και Έντερ Μιλιτάο. Ο σκόρερ της αναμέτρησης με τη Λίβερπουλ δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2024, ενώ ο 24χρονος στόπερ έχει υπογράψει συμφωνία έως το 2025, όμως οι «Μερένγκες» σκοπεύουν να τους κρατήσουν μέχρι το 2028.

Ο Βινίσιους ολοκλήρωσε την καλύτερη σεζόν της καριέρας τους με 22 γκολ και 20 ασίστ σε 52 παιχνίδια, ενώ ο Μιλιτάο μέτρησε 50 εμφανίσεις στη βασική ενδεκάδα, με δυο γκολ και τρεις ασίστ.

