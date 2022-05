Η αποστολή της Ρεάλ επέστρεψε στη Μαδρίτης με το 14ο ευρωπαϊκό της τρόπαιο κάτω από αποθέωση των οπαδών της «Βασίλισσας».

To «ιερό δισκοπότηρο» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έφτασε στο... σπίτι του. Η αποστολή της Ρεάλ Μαδρίτης επέστρεψε από το Παρίσι στην πρωτεύουσα της Ισπανίας μαζί με το 14ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία του συλλόγου και ξεκίνησε η... φιέστα για το όγδοο Champions League σε ισάριθμους τελικούς, με τους αρχηγούς Μαρσέλο και Καρίμ Μπενζεμά να κουβαλούν το βαρύτιμο τρόπαιο και τους Νάτσο - Μόντριτς να ακολουθούν με την κούπα της La Liga.

