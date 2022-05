Ο Λιονέλ Μέσι δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει τον τρόπο με τον οποίο η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε την ανατροπή, απέκλεισε την Μάντσεστερ Σίτι και έκλεισε θέση στον μεγάλο τελικό του Champions League.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ τελικά, πέτυχε τον στόχο της αφού έκανε την ανατροπή και επικράτησε με 3-1 της Μάντσεστερ Σίτι στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου». Με αυτόν τον τρόπο έκλεισε εισιτήριο στον 17ο τελικό της στο Champions League, εκεί όπου διεκδικήσουν το 14ο τρόπαιο στην πολύ σπουδαία ιστορία τους, κόντρα στην Λίβερπουλ του Κώστα Τσιμίκα.

Τα βλέμματα όλων των ποδοσφαιρόφιλων ήταν στραμμένα στη σπουδαία αυτή αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων. Φυσικά και του Λιονέλ Μέσι, ο οποίος μετά το τρίτο γκολ των Μαδριλένων έστειλε μήνυμα στον κολλητό του φίλο, Σέρχιο Αγουέρο, τονίζοντας του ότι δεν μπορούσε να πιστέψει τον τρόπο με τον οποίο η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι πήρε την πρόκριση.

«Πλάκα μου κάνετε, δεν είναι δυνατόν», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Μέσι στον Αγουέρο, όπως αποκάλυψε ο τελευταίος στην εκπομπή που έκανε μέσω Twitch.

