Ο Κάρλο Αντσελότι μετά την επική ανατροπή της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι έγινε ο πρώτος προπονητής που φτάνει σε πέντε τελικούς Champions League και έχει την ευκαιρία να γίνει ο πολυνίκης του θεσμού!

Η Ρεάλ Μαδρίτης στις 28 Μαΐου έχει την ευκαιρία της να γίνει για 14η φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης, τα διπλάσια τρόπαια από τη δεύτερη Μίλαν! Ο Κάρλο Αντσελότι καθοδήγησε την πρωταθλήτρια Ευρώπης στον μεγάλο τελικό του Παρισιού, όπου θα αντιμετωπίσει τη Λίβερπουλ, αφήνοντας εκτός με επικές ανατροπές την Παρί Σεν Ζερμέν, την Τσέλσι και τη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος προπονητής που θα «κοουτσάρει» για πέμπτη φορά σε τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης! Ο πολύπειρος προπονητής άφησε πίσω του τους Μαρσέλο Λίπι, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, Μιγκέλ Μουνιόθ και τον προσεχή αντιπαλό του στο Παρίσι, Γιούργκεν Κλοπ.

Carlo Ancelotti = first man to coach in five European Cup finals 🔝 #UCL pic.twitter.com/OgdPK0cYtX

Ο «Καρλέτο» έχει κατακτήσει το «ιερό δισκοπότηρο» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου τρεις φορές, όσες έχουν οι Ζινεντίν Ζιντάν και Μπομπ Πάισλι. Αν οι «Μερένγκες» κατακτήσουν το τρόπαιο στις 28 Μαΐου ο Αντσελότι θα γίνει ο πολυνίκης προπονητής του θεσμού! Ο 62χρονος κόουτς κέρδισε το Champions League τις σεζόν 2002/03 και 2006/07 με τη Μίλαν και τη σεζόν 2013/14 με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Carlo Ancelotti has reached his FIVE UCL finals, the most of any manager in the competition's history 🐐 pic.twitter.com/1eHIlniUOr