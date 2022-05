Σε 45 λεπτά αγώνα ο Λουίς Ντίας πρόλαβε να κάνει τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο του «Θεράμικα», βοηθώντας την ομάδα του να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο για τον τελικό του Champions League.

Η Λίβερπουλ τα βρήκε σκούρα στο πρώτο ημίχρονο με την Βιγιαρεάλ, ωστόσο κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή στο δεύτερο και να πάρει τη νίκη και παράλληλα την πρόκριση στον φετινό τελικό του Champions League. Η αλήθεια είναι βέβαια πως στο πρώτο ημίχρονο οι «Reds» παρουσιάστηκαν αγνώριστοι και κατώτεροι των περιστάσεων, με αποτέλεσμα το «κίτρινο υποβρύχιο» να πάρει δίκαια προβάδισμα δύο τερμάτων. Στην επανάληψη όμως ο Γιούργκεν Κλοπ κούνησε το μαγικό ραβδάκι του και πέρασε στο ματς τον Λουίς Ντίας.

Ο Κολομβιανός μεσοεπιθετικός πέρασε αλλαγή με την έναρξη του δευτέρου μέρους άλλαξε πλήρως την εικόνα της ομάδας και ήταν εκείνος που πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης και συνέβαλε τα μέγιστα ώστε η Λίβερπουλ να κατακτήσει τη νίκη και μαζί την πρόκριση στον τελικό του Champions League, 10ο στην ιστορία της.

Τον περασμένο Ιανουάριο προχώρησε στην απόκτηση του Λουίς Ντίας από την Πόρτο, για τον οποίο κατέβαλε 45 εκατομμύρια ευρώ στους «δράκους» για να τον εντάξει στο δυναμικό της. Ο 25χρονος Κολομβιανός μεσοεπιθετικός έχει αρχίσει ήδη να κάνει απόσβεση, μετρώντας πέντε τέρματα και τρεις ασίστ σε 21 εμφανίσεις, σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «Reds».

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη συμφωνία και να φέρουμε τον Λουίς στη Λίβερπουλ. Πάντα ήμουν υποστηρικτής του να αγοράζεις παίκτες τον Ιανουάριο, μόνο αν θα ήθελες να τους πάρεις το καλοκαίρι και αυτό συμβαίνει σε μεγάλο βαθμό με τον Λουίς. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και κάποιος που παρακολουθούμε εδώ και πολύ καιρό», είχε δηλώσει ο Γιούργκεν Κλοπ, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Λουίς Ντίας.

Σε 45 λεπτά ο Λουίς Ντίας τα άλλαξε όλα

Η Λίβερπουλ, όσο κι αν δεν το παραδέχεται ο Γιούργκεν Κλοπ, εξακολουθεί να «κυνηγάει» το quadruple, δηλαδή την κατάκτηση τεσσάρων τίτλων μέσα στην ίδια σεζόν (πρωτάθλημα, κύπελλο, League Cup και Champions League) και σε αυτό έχει βάλει το λιθαράκι του και ο 25χρονος Κολομβιανός μεσοεπιθετικός, μαζί με τους Μοχάμεντ Σαλάχ και Σαντιό Μανέ στην «τριπλέτα» της επίθεσης.

Liverpool in the first half vs Villarreal:



◎ 0 goals

◎ 2 shots

◎ 0 shots on target

◎ 2 take-ons completed

◎ 49% possession



The first 25 minutes of the second half:



◉ 2 goals

◉ 8 shots

◉ 3 shots on target

◉ 6 take-ons completed

◉ 75% possession



The Luis Díaz effect™ pic.twitter.com/Avq5aLpGYL — Squawka (@Squawka) May 3, 2022

Στο πρώτο ημίχρονο με την Βιγιαρεάλ είναι χαρακτηριστικό ότι η Λίβερπουλ τα είχε χαμένα, μιας και σε 45 λεπτά αγώνα, είχε μόλις δύο σουτ με 49% κατοχή της μπάλας. Καμία σχέση δηλαδή με την εικόνα που είχε παρουσιάσει στο Άνφιλντ. Μέχρι όμως ο Λουίς Ντίας να περάσει στο ματς. Τότε τα πάντα άλλαξαν, καθώς οι «Reds» ανέβασαν στροφές και κατάφεραν να επιβληθούν του αντιπάλου. Μάλιστα, στα πρώτα 25 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, από εκεί που η Λίβερπουλ έμοιαζε αβοήθητη, οι παίκτες του Γιούργκεν Κλοπ χάρη στη βοήθεια του Λουίς Ντίας, είχαν οκτώ σουτ, εκ των οποίων τα δύο μετουσιώθηκαν σε γκολ και ανέβασαν κατακόρυφα το ποσοστό κατοχής της μπάλας, φτάνοντας στο 75%.

Οσον αφορά τον Λουίς Ντίας; Σε 45 λεπτά αγώνα, είχε 90% ποσοστό ευστοχίας στις πάσες του, τέσσερες επαφές με την μπάλα στην αντίπαλα εστία, τέσσερα σουτ τα περισσότερα από κάθε άλλον παίκτη στον αγωνιστικό χώρο, τρεις ανακτήσεις της μπάλας και γενικότερα ήταν χάρμα οφθαλμών και ο απόλυτος game changer.

Luis Díaz's game by numbers vs. Villarreal:



45 minutes

100% take-ons completed

90% pass accuracy

4 touches in the opp. box

4 take-ons completed (=most)

4 shots (most)

3 x possession won

1 goal



GAME. CHANGER. pic.twitter.com/q4sNY0FJ4x — Squawka (@Squawka) May 3, 2022

Ο Γιούργκεν Κλοπ ξέρει να κρατάει τις ισορροπίες

Είναι δύσκολο για τον Γιούργκεν Κλοπ το γεγονός ότι η ομάδα του βρίσκεται μέσα και στις τέσσερις διοργανώσεις. Το rotation είναι δεδομένο. Επειτα από ένα 90λεπτο με τη Νιουκάστλ το Σάββατο, ο Γερμανός τεχνικός θέλησε να δώσει ανάσες στον Λουίς Ντίας και να χρησιμοποιήσει τον Ντιόγκο Ζότα στη θέση του στο κρίσιμο παιχνίδι με την Βιγιαρεάλ. Μπορεί να μην βγήκε η αρχική του επιλογή ωστόσο κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει τον Γερμανό τεχνικό, ο οποίος από την πλευρά του αποθέωσε τον Κολομβιανό μεσοεπιθετικό για τη συνεισφορά του στο ματς.

«Ειχε τεράστιο αντίκτυπο η χρησιμοποίησή του στο ματς, αλλά δεν μου αρέσει αυτή η ερώτηση γιατί μετά θα μου πείτε ότι ο Ντιόγκο Ζότα ήταν το πρόβλημα. Αυτό δεν είναι αλήθεια», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κλοπ.

📺 Jurgen Klopp on bringing Luis Diaz on at HT:



"He made a massive impact but I don't like this question because the next story is 'Diogo Jota was the problem.' That is not true." 🔴 pic.twitter.com/MIcOOYIg6p May 3, 2022

Τα δάκρυα και η συγκίνηση για τον πρώτο του τελικό

Η συγκίνηση του Λουίς Ντίας για τον πρώτο του τελικό Champions League/BT Sport

Ο Λουίς Ντίας όπως προαναφέραμε συνέβαλε τα μέγιστα ώστε η ομάδα του να εξασφαλίσει το εισιτήριο για τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Γι’ αυτό άλλωστε αναδείχθηκε και ο πολυτιμότερος της αναμέτρησης. Μπορεί να βρίσκεται μόλις τρεις μήνες, αλλά ο Κολομβιανός αστέρας έχει ήδη βάλει το λιθαράκι του στις επιτυχίες της ομάδας του. Μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Βιγιαρεάλ, ο Λουίς Ντίας δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει πως η ομάδα του έκανε την ανατροπή και πήρε την πρόκριση. Γι’ αυτό και ξέσπασε σε κλάματα, με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του να τον αγκαλιάζουν και πανηγυρίζουν όλοι μαζί.