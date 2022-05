Εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων θα μείνουν οι ρωσικοί σύλλογοι την επόμενη σεζόν όπως ανακοίνωσε η UEFA, εξέλιξη που ευνοεί την πρωταθλήτρια Σκωτίας (όπως όλα δείχνουν θα είναι η Σέλτικ του Γιακουμάκη) με απευθείας είσοδο στους ομίλους του Champions League.

Τον αποκλεισμό των ρωσικών συλλόγων από τα ευρωπαϊκά κύπελλα της νέας σεζόν ανακοίνωσε η UEFA, ανάμεσα σε μια σειρά από κυρώσεις στο ρωσικό ποδόσφαιρο ως απόρροια του πολέμου στην Ουκρανία.

Μετά την αποβολή των ρωσικών κλαμπ από τη συνέχεια των νοκ-άουτ της τρέχουσας περιόδου, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία τις έθεσε νοκ-άουτ και για τη σεζόν 2022/23 από Champions League, Europa League, Conference League, γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα ως προς τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και μπορεί να ευνοήσει τη Σέλτικ του Γιώργου Γιακουμάκη.

Συγκεκριμένα, η πρωταθλήτρια Σκωτίας πρόκειται να πάρει τη θέση της πρωταθλήτριας Ρωσίας που βάσει ranking συμμετείχε απευθείας στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης κι όπως όλα δείχνουν αυτή θα είναι η ομάδα του Έλληνα στράικερ, η οποία βρίσκεται στο +6 τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε.

Παράλληλα, η UEFA ανακοίνωσε τον αποκλεισμό της υποψηφιότητας της Ρωσίας για τη διοργάνωση του Euro 2028 και πλέον η ανάθεση γίνεται κούρσα για δύο, με τη Μεγάλη Βρετανία και τα ιρλανδικά κράτη απέναντι στην Τουρκία (διεκδικεί και το Euro 2032 κόντρα στην Ιταλία).

Και οι ποινές δεν σταματούν εδώ. Η εθνική Ρωσίας βρίσκεται επίσης στο κάδρο των αποκλεισμών, καθώς δεν θα συμμετάσχει στο Nations League και μάλιστα, θα υποβιβαστεί αυτόματα στη League C του θεσμού. Επίσης, η εθνική γυναικών αποκλείστηκε οριστικά από το επερχόμενο Euro το προσεχές καλοκαίρι και τη θέση της θα πάρει η Πορτογαλία.

Russia will not participate in this summer's UEFA Women's EURO 2022.



Portugal, the opponent defeated by Russia in the qualifying play-offs, will now participate in Group C.



Additionally, Russian teams will not participate in UEFA club competitions next season.



