Η αποθέωση του tiki taka! Οι παίκτριες της Μπαρτσελόνα «χάζεψαν» τις αντιπάλους τους με ταχύτατη κυκλοφορία της μπάλας, γράφοντας το 3-0 κόντρα στη Βόλφσμπουργκ.

Ρεκόρ προσέλευσης θεατών, νίκη - μισή πρόκριση (5-1) για τον τελικό του Champions League και πλούσιο θέαμα για να χορτάσουν τα πλήθη.

Η εμφάνιση της Μπαρτσελόνα κόντρα στη Βόλφσμπουργκ για το πρώτο σκέλος των ημιτελικών της διοργάνωσης τα είχε όλα, με τις Καταλανές να προσφέρουν μια ξεχωριστή παράσταση μπροστά στο κοινό τους.

Μια παράσταση που κάλλιστα θα μπορούσε να φέρει ως κορυφαία στιγμή τη φάση του 3-0. Εκεί όπου οι Μπλαουγκράνα αποθέωσαν το tiki taka και τη φιλοσοφία του ομαδικού παιχνιδιού, σκοράροντας ένα γκολ... χάρμα ιδέσθαι.

Αφού έσπασαν πανεύκολα το πρέσινγκ των αντιπάλων και κυκλοφόρησαν με μαεστρία τη μπάλα, η Ερμόσο ολοκλήρωσε τη φάση και έγραψε το 3-0 κόντρα στις Γερμανές, σφραγίζοντας έτσι ουσιαστικά τη νίκη της ομάδας της.

HT: Barça 4-0 Wolfsburg

⚽ 3'—Bonmati

⚽ 10'—Hansen

⚽ 33'—Hermoso

⚽ 38'—Putellas



Barça are running riot in the Champions League semifinal 😳



(via @DAZNFootball)pic.twitter.com/6Fx6RNkHm8