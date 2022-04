Η γυναικεία ομάδα της Μπαρτσελόνα συνέτριψε τη Βόλφσμπουργκ με 5-1 και «καθάρισε» από το πρώτο παιχνίδι την πρόκριση στον τελικό του Champions League. Οι «Μπλαουγκράνα» ξεπέρασαν τον εαυτό τους και έκαναν ρεκόρ προσέλευσης σε αγώνα ποδοσφαίρου γυναικών!

Ασταμάτητη μοιάζει η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Μπαρτσελόνα για το «repeat» στο Champions League, καθώς «διέλυσε» με 5-1 τη Βόλφσμπουργκ και ουσιαστικά τελείωσε από το πρώτο ματς την πρόκριση στον τελικό του «Allianz Stadium», όπου οι «Μπλαουγκράνα» θα υπερασπιστούν τον τίτλο που κέρδισαν πέρσυσι από την Τσέλσι με 4-0, κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Παρί Σεν Ζερμέν - Λυών, οι οποίες θα δώσουν την πρώτη τους αναμέτρηση την Κυριακή του Πάσχα (24/4, 18:00) στο «Groupama Stadium».

Στον ημιτελικό του «Καμπ Νόου» βρέθηκαν 91.648 θεατές με την πρωταθλήτρια Ισπανίας να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ θεατών σε ματς γυναικείου ποδοσφαίρου, ξεπερνόντας τον... εαυτό τους, καθώς το προηγούμενο ρεκόρ άνηκε πάλι στις Καταλανές, στο φετινό «Clasico» με τη Ρεάλ Μαδρίτης, στο οποίοι είχαν βρεθεί 91,553 θεατές.

Ho hem tornat a fer, CULERS!

We did it again: The WORLDWIDE RECORD is ours!

¡Lo hemos hecho una vez más! pic.twitter.com/wHeMkSsYmN April 22, 2022

Graham Hansen grabs a scarf from a fan in the stands - Putellas and Hermoso grab a flag each. Barca players soaking up the Camp Nou atmosphere again 🙌 pic.twitter.com/HkjScfZayB — Ameé Ruszkai (@ameeruszkai) April 22, 2022

Η Μπαρτσελόνα άνοιξε το σκορ στο 3' με την Μπονμάτι, στο 10' η Χάνσεν έδωσε προβάδισμα δύο τερμάτων στην ομάδα της, στο 33' οι Καταλανές... έκρυψαν τη μπάλα και την «εμφάνισαν» στα δίχτυα με την Ερμόσο, στο 38' η αρχηγός Αλέξια Πουτέγιας έκανε το 4-0, στο 73' η Ρόορντ μείωσε προσωρινά στο 73' και στο 85' η Πουτέγιας διαμόρφωσε το τελικό 5-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι και ανέβηκε στην πρώτη θέση των σκόρερ της φετινής σεζόν, καθώς έφτασε τα δέκα τέρματα, ενώ μέσα στη σεζόν έχει σκοράρει 31 φορές. Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 30 Απριλίου στις 19:00l