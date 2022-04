Το γκολ του Ροντρίγκο που έστειλε την Ρεάλ στην παράταση κόντρα στην Τσέλσι και εν τέλει στα ημιτελικά, ήταν το καλύτερο των επαναληπτικών προημιτελικών, φυσικά λόγω της μαγικής σέντρας του Μόντριτς.

Ο Κροάτης χαφ των «μερένγκες» έκανε την έμπνευση στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης της Τρίτης στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου», με το σκορ στο 3-0 για τους «μπλε» του Λονδίνου που άγγιξαν την πρόκριση στους «4».

Η σέντρα με το εξωτερικό φάλτσο και το πλασέ του Ροντρίγκο που είχε περάσει στο ματς ελάχιστα δευτερόλεπτα νωρίτερα, έκαναν το 3-1 για να πάει η κόντρα στην παράταση και αυτό το γκολ αναδείχθηκε το καλύτερο όλων στους επαναληπτικούς προημιτελικούς του Champions League.

Στις υποψηφιότητες ήταν και η δεύτερη ασίστ του Τσιμίκα προς τον Φιρμίνο στο 3-3 της Λίβερπουλ με την Μπενφίκα στο «Άνφιλντ».

🇧🇷 Rodrygo wins Goal of the Week after turning in a magical cross from Modrić 👏👏👏#UCLGOTW | @Heineken | #UCL pic.twitter.com/cCZRTf2LSu