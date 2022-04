Η μαεστρία του Λούκα Μόντριτς έπαιξε καθοριστικό ρόλο πριν το γκολ του Μπενζεμά, με τον Κροάτη να το παίρνει... προσωπικά όταν είδε τον Βέρνερ να πετυχαίνει το τρίτο γκολ της Τσέλσι στο «Μπερναμπέου».

Οι «μπλε» του Λονδίνου διεκδίκησαν μια τεράστια πρόκριση με μεγάλη ανατροπή απέναντι στους «μερένγκες» στη Μαδρίτη, όμως, όπως ανέφερε και ο Τούχελ, η ατομική ποιότητα των παικτών του Αντσελότι έκριναν το αποτέλεσμα και την ομάδα που τελικά συνεχίζει στα ημιτελικά του Champions League.

Ο Μόντριτς, βλέποντας τον Τίμο Βέρνερ να σκοράρει για το 3-0 της Τσέλσι, τραβούσε τα μαλλιά του από απόγνωση καταλαβαίνοντας πως πλέον το πράγμα είχε ζορίσει τρομερά. Κι όμως, αρκούσε μια υπέροχη σκέψη του στο 80' και μια σέντρα – διαβήτης με το εξωτερικό φάλτσο για το γκολ που οδήγησε στην παράταση κι από εκεί πήρε την σκυτάλη ο Μπενζεμά..

This was Modric’s reaction when Chelsea scored the 3rd goal to make it 3-0. Only Real Madrid can climb from this. 🤍 pic.twitter.com/W2XBAwSFVp