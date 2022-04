Μόντριτς και Αλμπιόλ μεγαλώνουν και γίνονται όλο και καλύτεροι σαν το παλιό καλό κρασί (vid)

Σε ηλικία 36 ετών, οι Λούκα Μόντριτς και Ραούλ Αλμπιόλ αναδείχθηκαν MVP των αντίστοιχων αγώνων τους, όντας οι μακροβιότεροι παίκτες που το πετυχαίνουν σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης.

Λούκα Μόντριτς και Ραούλ Αλμπιόλ. Δύο ποδοσφαιριστές με ξεχωριστή ιστορία. Ο Κροάτης μέσος συνέβαλε τα μέγιστα προκειμένου η Ρεάλ να κατακτήσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά του Champions League. Συγκεκριμένα φρόντισε να χαρίσει μια μαγική στιγμή, με την καταπληκτική πάσα που επιχείρησε με το εξωτερικό, βρίσκοντας τον Ροντρίγκο ο οποίος νίκησε τον Εντουάρ Μεντί με απευθείας πλασέ για το 1-3.

Ο «ζωγράφος» των «μερένγκες» αποκάλυψε το... μυστικό του στο twitter μετά τη λήξη του αγώνα με τους Λονδρέζους. «Το να τα παρατάς δεν είναι επιλογή». Κι αυτό ήταν αρκετό για να... ρίξει το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, με την ανάρτηση να συγκεντρώνει πάνω από 200.000 likes μέσα σε μισή ώρα!

Από την άλλη ο συνομήλικος του Ραούλ Αλμπιόλ, πέτυχε ένα σπουδαίο επίτευγμα το βράδυ της Τετάρτης (13/04) μιας και η ομάδα του, Βιγιαρεάλ, πέταξε εκτός κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης την Μπάγερν Μονάχου και προκρίθηκε για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια στα ημιτελικά του θεσμού. Μπορεί ο Ισπανός στόπερ των «κίτρινων υποβρυχίων» να μην ήταν ο σκόρερ της αναμέτρησης, ωστόσο ήταν καθοριστικός με τις αμυντικές του τοποθετήσεις καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Μάλιστα, είχε τις περισσότερες απομακρύνσεις (13) από κάθε άλλον παίκτη της Μπάγερν Μονάχου συνδυαστικά (7).

«Είναι απίστευτο, χρειάστηκε πολύ σκληρή δουλειά. Υποφέραμε πολύ και στα δύο παιχνίδια, αλλά το να είμαστε στα ημιτελικά είναι υπέροχο για τη Βιγιαρεάλ. Ξέραμε ότι θα υποφέραμε αλλά αντέξαμε και προκριθήκαμε», ήταν τα λόγια του έμπειρου στόπερ μετά το τέλος του αγώνα.

Τι ενώνει τους δύο ποδοσφαιριστές; Οτι στα 36 τους χρόνια αναδείχθηκαν MVP των αντίστοιχων αγώνων τους, όντας οι μακροβιότεροι παίκτες που το πέτυχαν σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης. Μπορεί τα χρόνια να περνούν αλλά Μόντριτς κι Αλμπιόλ δείχνουν να γίνονται όλο και καλύτερο με την πάροδο του χρόνου. Σαν το παλιό κρασί...

Today is a lesson that experience is invaluable in football. Not everything in the modern game is necessarily better with faster, younger players.



